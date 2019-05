Côte d'Ivoire : Politique, le grand dilemme du RHDP au Nord

La bataille entre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et Guillaume Soro, pour le contrôle du Nord, est enclenchée. L' ancien président de l' Assemblée nationale parcourt la partie septentrionale de la Côte d' Ivoire pour porter son message aux populations. La stratégie adoptée par le député de Ferkessédougou cause bien des ennuis aux houphouëtistes.

Le RHDP a du mal avec Soro

Le RHDP est bien embêté par la stratégie de Guillaume Soro. Dans un élan de campagne présidentielle, l' ancien patron de l' Hémicycle ivoirien traverse les villages et hameaux du Nord du pays. Au cours de sa tournée aux allures de précampagnes, il harangue les foules et critique ouvertement la gestion d' Alassane Ouattara, son héros d' hier. Depuis qu' il a démissionné de la présidence de l' Assemblée nationale, l' ex-allié du RHDP dit ne plus être astreint au "droit de réserve". "J’ai dit que je ne suis plus contraint au devoir de réserve. Je vais tout dire. Je suis libre maintenant, je vais parler", affirmait le président du Comité politique.

Partout où il est passé, depuis le début de sa tournée au Nord, Guillaume Soro n' hésite pas à cracher sur la coalition au pouvoir. La grande difficulté pour le camp de Ouattara, c' est de trouver la bonne stratégie pour apporter la riposte. Le samedi 27 avril 2019, les houphouëtistes ont envoyé une délégation dans le département de Dabakala dans le but de "rétablir la vérité" suite au passage de Guillaume Soro. Menée par Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l' extérieur, cette mission devrait également effacer toutes les traces de "Bogota". "Personne n’a chassé Guillaume Soro de son poste, il est parti de lui-même », a précisé Ally Coulibaly.

Mais que vaut Ally Coulibaly face à Guillaume Soro ? L' ex-patron de l'Assemblée nationale est un gros calibre et le ministre de l'Intégration ne saurait pas l' inquiéter dans la bataille pour la conquête du Nord. Comme s' il le savait, Amadou Gon Coulibaly a "volé au secours" de son ministre. "Je note que certains hommes politiques parcourent le pays parce qu’ ils savent que nous allons régler tous les problèmes (santé, éducation, électricité, emplois des jeunes) pour faire croire aux populations que c’ est parce qu’ ils sont allés ici et là et qu’ après leur passage, le gouvernement a fait telle ou telle chose", a lancé le Premier ministre ivoirien, le 29 avril 2019, depuis Abobo.

"Dites à ceux qui parcourent le pays qu’ ils n’ont ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement", a-t-il dit en l' endroit de Guillaume Soro dans un message à peine voilé. Pour la conquête du nord ivoirien, le RHDP osera-t-il jeter Amadou Gon dans l' arène pour défier l' ancien leader estudiantin ? Il est clair que le véritable adversaire de Soro au Nord, c'est Alassane Ouattara. Mais il serait impensable de voir le chef d'Etat entamer une tournée pour lui répondre. Dans le même temps, quel cadre du RHDP a suffisamment de poids pour affronter le député de Ferké ? Telle est la grosse interrogation à laquelle Alassane Outtara et les siens doivent répondre.