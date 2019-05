Côte d'Ivoire : La police met fin au parcours de deux dangereux dealers

Fin de parcours pour deux grands dealers, qui avaient jusque-là réussi à passer entre les mailles du filet des fins limiers de la police. Mais l'opération policière lancée de ce jeudi s'est soldée par l'arrestation de ces deux brigands.

Traque effrénées des dealers à travers le pays

Les narcotrafiquants ont de véritables soucis à se faire ces derniers temps, tant les autorités sécuritaires ont décidé de les traquer jusque dans leur dernier retranchement. C'est ainsi que le coup de filet de ce jeudi 16 mai 2019 s'est voulu très fructueux.

Grâce à une information anonyme, la police a pu interpeller à Taï, localité adossée à la frontière libérienne à l'ouest de la Côte d'Ivoire, un invétéré producteur et vendeur de drogue. A en croire une source proche du dossier, ce dernier occuperait un espace dans un champ d'hévéa à Taï où il conditionnerait de l'héroïne et de la cocaïne. Lors de son interpellation, il avait en sa possession un paquet contenant 1 sachet de 02 g d'héroïne et 60 doses d'héroïne, soit 8 g d'héroïne; 13 doses de cocaïne, soit 1,3 g de cocaïne; et 1,200 kg de cannabis - 02 pipes.

Ce même jour, à mille lieues de là, notamment à Aboisso, un autre dangereux gang a été démantelé par les services de police cette localité du sud-est ivoirien, non loin de la frontière du Ghana. La police a réussi à mettre le grappin sur l'un des membres de ce gang, ayant en sa possession 1,112kg de cannabis et une arme à feu avec un chargeur muni de 02 munitions. Son complice est activement recherché. La spécialité de ce gang, ce sont les braquages à main armée et à la vente de drogues

Sacré coup de filet pour la police, qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.