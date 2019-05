Côte d'Ivoire : Jeannot Ahoussou, son adhésion au RHDP se précise

L'adhésion de Jeannot Ahoussou-Kouadio au RHDP unifié n'est qu'une question de temps. Le Président du Sénat animera un meeting, le 2 juin prochain, devant ses parents à Didiévi.

Jeannot Ahoussou-Kouadio lâche-t-il Bédié pour Ouattara ?

L'ultimatum avait été lancé par Adama Bictogo, PCO du Congrès constitutif du RHDP unifié : « Celui qui n'est pas RHDP quitte le tabouret. » Guillaume Soro, le Président de l'Assemblée nationale ivoirienne d'alors en a fait les frais en démissionnant du perchoir, le 8 février dernier. Les autres présidents d'Institutions étaient également sur la sellette, à moins de rejoindre le camp présidentiel. Au nombre de ceux-ci, Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat.

Comme annoncé, l'ancien Premier ministre ivoirien n'avait effectivement pas pris part au Congrès du RHDP unifié. N'empêche qu'il continuait de travailler dans l'ombre pour rapprocher Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. En tournée à Daoukro, il a réitéré son appel à l'union des enfants d'Houphouët-Boigny : « Ensemble, quelles que soient les épreuves que nous subissons régulièrement, retrouvons-nous, pour régler nos problèmes. » Poursuivant dans sa logique, il affirme : « Je suis fidèle au Président Henri Konan Bédié... Je suis loyal au Président Alassane Ouattara. »

Mais cet équilibrisme passe mal aux yeux de certains proches du pouvoir, qui n'ont pas manqué de le refouler, le 7 mai dernier, lors d'une réunion urgente du Conseil politique du RHDP au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'heure de la décision semble donc avoir sonné, et Jeannot Ahoussou-Kouadio pourrait déposer ses valises au RHDP unifié.

L'annonce a été faite par Dr Brice Kouassi, Maire de Didiévi, en présence des chefs traditionnels et autres dignitaires de la localité. « Je suis venu vous dire que le 2 juin 2019, à la place de l'indépendance, un de vos fils et non des moindres, le président Jeannot Ahoussou-Kouadio, vous parlera de son adhésion au Rhdp », a-t-il révélé.

Le concerné n'a d'ailleurs pas, jusque-là, démenti l'information. Serait-ce un choix de coeur ou l'effet des dernières menaces du ministre Adama Bictogo qui indiquait qu'« on ne peut être PDCI la nuit et RHDP le jour. Allez-y leur dire que notre patience a atteint ses limites » ?

Juste une douzaine de jours, et la vérité sera sue. Donc un peu de patience.