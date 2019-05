Côte d'Ivoire: Agnès Monnet, nouvelle conseillère politique de Gbagbo

Agnès Monnet, ex-secrétaire générale du Front populaire ivoirien (FPI) a été nommée conseillère politique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Cette nomination de l'ancienne collaboratrice d'Affi N'guessan intervient 2 mois après son allégeance à l'aile dure du parti à la rose dirigé par l'ex-detenu de Scheveningen.

L'information émane d'un communiqué signé du secrétaire générale de la branche du FPI dirigée par Laurent Gbagbo, Dr Assoa Adou. Agnès Monnet, ex- sécrétaire générale de la tendance Pascal Affi N'guessan a trouvé grâce aux yeux de ceux qu'elle qualifiait autrefois de frondeurs. L'actuel maire d'Agou s'est en effet ravisée après s'être rendue à l'évidence que la légitimité de la formation politique leader de la gauche ivoirienne se trouvait à Bruxelles, là où réside actuellement le président-fondateur du Parti, Laurent Gbagbo, suite à ses déboires avec la Cour pénale internationale (CPI).

La démission de l'épouse de l'ex ministre des mines de Laurent Gbagbo, Emmanuel Monnet, est survenue au lendmain du couac entre le président légal Pascal Affi N'guessan et le fondateur du parti Laurent Gbagbo, à Paris. Une rencontre entre ces deux figures de proue du FPI, avait été organisée par Agnès Monnet, en mars dernier afin de mettre définitivement fin à la crise qui secoue le parti depuis bientôt 5 ans.

Alors que les observateurs de la vie politique ivoirienne, voyaient en cette rencontre, les prémices de la fin de cette éprouvante crise qui a largement contribué à affaiblir le parti, des incompréhensions de dernières minutes ont fait foirer le rendez-vous entre les deux hommes.

FRONT POPULAIRE IVOIRIEN DÉCISION N°2019-001 du 20 MAI 2019 PORTANT NOMINATION DES CONSEILLERS POLITIQUES DU PRÉSIDENT DU PARTI. LE PRÉSIDENT DU PARTI , Vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire ; Vu la loi N°93-668 du 09 Août 1993 relative aux partis et groupements politiques ; Vu les résolutions du 4ème congrès ordinaire du 3 et 4 Août 2018 ; Vu les statuts et Règlement Intérieur du Front Populaire Ivoirien ; Vu la décision N°009-2018/PP/FPI du 04 Août 2018 , portant nomination des membres du Secrétariat Général du Front Populaire Ivoirien ; Vu les nécessités de service ; #DÉCIDE : Article 1er : Sont nommés aux fonctions de conseillers politiques du Président du Parti , les personnalités ci-après désignées : - M. Auguste Emmanuel ACKAH, Diplomate ; - Mme AYE épse MONNET Apo Agnès , Enseignante-chercheure. Article 2 : Le secrétaire général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera. Article 3 : Toute disposition antérieure contraire est abrogée. Fait à Abidjan , le 21 Mai 2019 Pour le Président du Parti P/o Le Sécrétoire Général Dr Assoa ADOU