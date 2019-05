Côte d'Ivoire : Serges Kassy « Il faut sauver le soldat Coulibaly »

L'affaire fait actuellement grand bruit sur la toile. L'image de Coulibaly Ouattara se branlant devant une caméra. Serges Kassy, pro-Gbagbo, appelle pourtant à soutenir ce haut responsable des renseignements généraux de Côte d'Ivoire.

Le SOS de Serges Kassy pour Coulibaly Ouattara, victime d'une sextape

Tout n'est pas que politique. Serges Kassy vient d'en faire une parfaite illustration, en postant sur sa page Facebook, un message de soutien à Coulibaly Ouattara. Ce sous-chef des services de renseignements de Côte d'Ivoire a en effet été filmé en train d'exposer ses parties génitales à la vue d'une personne, qui était vraisemblablement son interlocutrice. Cette sextape a vite fait le tour des réseaux sociaux, avec des messages de railleries et autres critiques acerbes contre le pouvoir.

Le Reggae man ivoirien, fervent défenseur de l'ancien président Laurent Gbagbo, plutôt que de se réjouir de la bassesse dans laquelle est tombé ce haut responsable de la sécurité sous l'ère d'Alassane Ouattara, a exprimé sa compassion et sa solidarité vis-à-vis de Coulibaly Ouattara.

« Depuis hier, j'ai une pensée pour Ouattara Coulibaly, ce monsieur qui a été piégé, et dont la nudité est diffusée sur la toile. J'ai une pensée pour sa famille, pour ses enfants et ses collègues de la Presidence ivoirienne », a déclaré l'auteur de "Révolter", avant d'ajouter : « Ce monsieur, même si je le combats, car appartenant au régime Dramane, est un ivoirien, qui a aujourd’hui besoin d'être entouré. Je ne souhaiterai jamais que, même mon pire ennemi vive cette situation humiliante et déshonorante. »

Ce membre influent de la galaxie patriotique d'alors appelle donc ses compatriotes à aider "le soldat Coulibaly à s'en sortir en enlevant déjà sur la toile, cette vidéo choquante qui humilie le monsieur ».

Cet élan de solidarité de Serges Kassy à Coulibaly Ouattara, deux Ivoiriens aux origines (nord et sud) et aux bords politiques (pro-Gbagbo et pro-Ouattara) diamétralement opposés, appelle donc à une prise de conscience pour une réconciliation nationale réussie entre Ivoiriens.