Côte d'Ivoire : Bédié prépare un coup contre Ahoussou Jeannot

Ahoussou Jeannot Kouadio a officiellement quitté le navire du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI). Le président du Sénat a finalement rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ce départ de l' ex-Premier ministre a fait grand bruit. Mais Henri Konan Bédié n' a pas encore dit son dernier mot.

Ahoussou Jeannot dans le viseur de Bédié

Ahoussou Jeannot Kouadio occupait le poste de vice-président au sein du Parti démocratique de Côte d' Ivoire. Depuis un moment, le président du Sénat était très attendu sur son choix entre le PDCI d' Henri Konan Bédié et le RHDP d' Alassane Ouattara. Pressé de toutes parts, l' avocat s'est empressé de lancer le samedi 13 avril 2019 : "Je suis fidèle au président Henri Konan Bédié, fidèle à toute épreuve... Je suis loyal au président Alassane Ouattara, je suis loyal au gouvernement." C' était lors du Festival international de la culture et des arts de Daoukro.

En fin de compte, son coeur a planché en faveur des houphouëtistes. "À partir du mois de juin, je rejoins la famille des houphouëtistes. Je vais le dire devant mes parents à Didiévi", a-t-il lâché, le mercredi 22 mai 2019. L' ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a définitivement abandonné Henri Konan Bédié et la grande famille du PDCI. Cependant, son ancien président n' entend pas lui rendre la vie facile.

En effet, selon nos confrères de Jeune Afrique, le "sphinx" de Daoukro se prépare à porter un coup à Ahoussou Jeannot. À en croire le journal panafricain, Bédié est sur le point de le destituer de la présidence de l' Association des cadres et élus PDCI-RDA du grand centre (AEG-GC). Le président du Sénat a été élu à la tête de cette entité en 2010. D' ailleurs, confie notre source, cela fait bien longtemps qu' Ahoussou Jeannot ne jouit plus des prérogatives que lui procurait ce titre. Il ne serait pas surprenant que le chef de file de l' ex-parti unique mène une guerre ouverte au natif de Raviart, centre de la Côte d'Ivoire.