Côte d'Ivoire : Konan Kouadio Siméon (KKS) met Bédié à sa "place"

En visite à Daoukro, ce jeudi 30 mai, Konan Kouadio Siméon a eu un entretien franc et cordial avec Henri Konan Bédié. Le double candidat malheureux aux présidentielles de 2010 et 2015 a appelé le président du PDCI à se mettre au-dessus de la mêlée.

Les conseils de Konan Kouadio Siméon à Bédié

Henri Konan Bédié s'est lancé dans la formation d'une plateforme non idéologique de l'opposition en vue de l'élection présidentielle de 2020. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a, pour ce faire, engagé des discussions avec certaines formations politiques, dont le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, pour cette alliance de l'opposition capable de tenir la dragée haute au RHDP unifié d'Alassane Ouattara.

Le divorce entre les présidents Ouattara et Bédié n'augure cependant pas d'un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire, eu égard aux tensions que cette séparation des deux anciens alliés du RHDP engendre.

Aussi, Konan Kouadio Siméon, président de Initiative pour la paix (IPP), a appelé le président Bédié, en sa qualité de doyen des leaders politiques ivoiriens, à se mettre au-dessus des partis politiques afin de sonner une union nationale au chevet de la patrie très éprouvée ces dernières années. A quelques 17 mois de l'élection présidentielle de 2020, KKS appelle donc HKB à rassembler toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire.

« Soyez le père de tous », a lancé l'ancien candidat à la dernière présidentielle, avant d'ajouter : « En votre qualité d’aîné et de doyen de toute la classe politique, et en tant que celui qui porte la lourde responsabilité d'avoir hérité de la succession du Père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, donc celui entre les mains de qui la Côte d'Ivoire a été laissée par Houphouët Boigny, vous êtes plus fondé et plus légitime que quiconque à le prétendre; dans ce rôle de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils sans exclusion et ce, au-delà des partis. »