Foot : Les prétendants à la succession de Wilfried Zaha sont connus

Les noms des trois finalistes du Prix Sport-Ivoire récompensant le meilleur footballeur de la saison écoulée ont été dévoilés ce jeudi. Nicolas Pépé, Max-Alain Gradel et Maxwel Cornet sont les heureux élus.

Nicolas Pépé en passe de succéder à Wilfried Zaha au Prix Sport-Ivoire.

Wilfried Zaha ne conservera pas son titre du Prix Sport-Ivoire. Ainsi en ont décidé les votants de cette 12e édition. Le site éponyme décernant cette récompense a dévoilé jeudi les noms des trois finalistes de cette année. Il s'agit de trois joueurs évoluant tous au poste d'attaquant en Ligue 1 française : Nicolas Pépé (Lille), Max-Alain Gradel (Toulouse) et Maxwel Cornet (Lyon).

Auteur d'une belle saison avec le LOSC, Nicolas Pépé est le grand favori à la succession de Wilfried Zaha. L'attaquant de 23 ans est arrivé en tête du premier tour pour le Prix Sport-Ivoire 2019 avec 12% des votes cumulés des internautes de www.sport-ivoire.ci (40%) et de la presse sportive (60%). Le jeune international ivoirien (11 sélections/4 buts) est pour beaucoup dans la 2e place acquise par son club avec 22 buts marqués et 11 passes décisives délivrées. Il a déjà reçu le Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France, et celui de meilleur joueur de Lille à l'issue de la saison.

Dauphin de Pépé, Max-Alain Gradel s'est aussi montré décisif avec son club. Grâce à ses 11 buts et 8 passes décisives, l'attaquant de 31 ans a contribué au maintien de son club dans l'élite du foot français. Il talonne Nicolas Pépé avec 9%. Il est suivi de l'attaquant de l'Olympique lyonnais Maxwel Cornet. Ce dernier ferme le podium avec 8,1% des voix collectées. Le Lyonnais de 22 ans a été décisif en fin de saison avec son club, lui permettant de terminer à la troisième place du championnat. Il a marqué 7 buts et offert 5 caviars en Ligue 1.

Deux précédents lauréats suivent ce trio de tête : Wilfried Zaha, lauréat 2018, arrive quatrième avec 8,1% et Gervinho vainqueur du Prix Sport-Ivoire à deux reprises (2010 et 2011) est cinquième. Le nom du gagnant de l'édition 2019 sera connu le 18 juin prochain, quelques jours avant le début de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).