Assassinat manqué de Soro en 2007, Gbagbo avait été accusé à "tort"

Les langues se délient, 12 années après l'attentat du Fokker 100 qui a failli coûter la vie à Guillaume Soro. Mamadou Traoré, l'un des fidèles compagnons de l'ancien président de l'Assemblée nationale a fait des révélations on ne peut plus fracassantes sur les véritables auteurs de ce tragique évenement non sans laver de tout soupçon l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui, à l'époque, avait été accusé d'être le cerveau de ce drame.

Assassinat manqué de Guillaume Soro en 2007 : Laurent Gbagbo avait été accusé à "tort"

L'affaire aura fait grand bruit au sein de toute la classe politique ivoirienne et de la rébellion des Forces nouvelles. Le Fokker 100 qui avait à son bord, Guillaume Soro, nouveau premier ministre ivoirien issu des accords de Ouagadougou, certains de ses collaborateurs et des journalistes ivoiriens, avait été attaqué à l'arme lourde par des individus non-identifiés. L'ancien premier ministre se rendait dans les ex-zones centre-nord et ouest (CNO), contrôlés par la rébellion dans le cadre du redéploiement de l'administration pour y installer des magistrats.

L'actuel député de Ferké, l'homme visé par cet attentat, a frôlé de peu la mort. Les regards étaient tout de suite tournés vers Laurent Gbagbo, alors président de la République de Côte d'Ivoire, comme responsable de cet attentat qui visait clairement à éliminer le patron de la rébellion des Forces nouvelles. 12 ans après, la guerre que se livre le camp Soro et ses ex-alliés du Rassemblement des républicains (RDR), fera ressurgir la vérité longtemps cachée sur les véritables responsables de cet acte "odieux". "Nous avons accusé à tort, je l'avoue aujourd'hui, Laurent Gbagbo d'être à la base de cet attentat, tout juste pour étouffer cette crise interne qui couvait entre les Forces Nouvelles et certains faucons du RDR", a clairement avoué Mamadou Traoré, cadre du RDR resté fidèle à Guillaume Soro.

Mamadou Traoré révèlera également que Guillaume Soro savait pertinemment que cette attaque terroriste était l'œuvre de certains faucons de ses alliés du RDR. "Il ne voulait pas que ces enquêtes éclaboussent le RDR qui était son allié principal même s'il savait que certains de ses faucons étaient de mèche avec les acteurs de l'attentat sur son avion", a-t-il indiqué.

Ainsi pour ne pas se distraire de son objectif mais aussi et surtout éviter de choquer son mentor, alors président du RDR, Bogota a préféré laisser prospérer les rumeurs. "Et pour ne pas se laisser distraire de son objectif, pour ne pas mettre mal à l'aise le Président du RDR pour qui j'insiste, Guillaume Soro avait une profonde dévotion, Bogota n'a pas voulu insister sur les enquêtes qui devraient avoir lieu pour identifier les commanditaires de cette attaque", a-t-il fait savoir.