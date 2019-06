Côte d' Ivoire : les vérités crues de Gnamien Konan aux jeunes

La récente sortie de Gnamien Konan fera sûrement des vagues. Le président de La nouvelle Côte d' Ivoire a craché ses vérités aux jeunes Ivoiriens qu'il accuse d'être "la cause" de leur souffrance.

Gnamien Konan crache ses vérités aux jeunes Ivoiriens

Gnamien Konan n'a pas mis de gants pour dire ses vérités à la jeunesse de la Côte d' Ivoire. Dans une publication sur la page Facebook de son parti politique, La nouvelle Côte d' Ivoire, le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 exprime son indignation face à la voie choisie par les jeunes Ivoiriens dans la construction de leur avenir. Ci-dessous l'intégralité de son discours :

J’ai du mal à comprendre ces points : quand on demande aux jeunes de Côte d’Ivoire de donner 35.000 francs chacun pour venir passer un concours où ils n’ont que 0,2%, soit 2 chances sur mille d’être admis, ils payent sans broncher. Mais lorsque je leur dis venez avec moi, suivez moi et vous aurez 100% de chance de trouver un emploi bien rémunéré, ils m’exigent le transport aller-retour, d’abord. Je vous l’ai déjà dit: c’est vous mêmes la cause de vos souffrances.

C’est pourquoi nous avons le continent le plus riche mais les habitants les plus pauvres. Nous vendons tout, jusqu’à nos propres terres.

Nous croyons qu’en creusant pour faire nos routes et nos ponts, si les Chinois découvrent de l’or ou des terres rares, ils vont nous le dire? Non, bien sûr. Mais ils creuseront encore plus profondément.

Depuis des décennies, notre pays est premier producteur mondial de cacao, mais c’est la petite Hollande, sept (7) fois plus petite que la Côte d’Ivoire qui est le premier chocolatier du monde.

Aucun de nos visionnaires Présidents n’a pensé offrir une broyeuse de cacao à nos parents paysans ou à nos coopératives.

Honte à nous. Honte surtout à tous ces bandits qui détournent l’argent des paysans pour aller le cacher dans les banques en Europe ou ailleurs.

Moi, je vous déteste. Politiquement et intellectuellement.

Alors, jeunes de Côte d’Ivoire, marchez, venez, je vous attends. Tranquillement.

Gnamien Konan

Président de [email protected] Nouvelle Côte d’Ivoire