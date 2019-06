CAN 2019 : Les 23 de Clarence Seedorf avec un absent de marque

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun, le Néerlandais Clarence Seedorf, a dévoilé mardi la liste des 23 Lions indomptables retenus pour la Coupe d’Afrique des nations de football.

Clarence Seedorf contraint de faire sans un serial buteur à la CAN 2019.

Les 23 Lions indomptables qui défendront le titre continental en Egypte sont connus. Mardi, le sélectionneur du Cameroun a présenté la liste des joueurs qui prendront part à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte. Le technicien néerlandais n’a pas retenu son attaquant Vincent Aboubakar pour la CAN 2019.

Si Clarence Seedorf ne s’est pas encore exprimé publiquement au sujet de l’absence d’Aboubakar, il faut dire que l’attaquant du FC Porto (Portugal) est tout juste pour disputer une compétition d’envergure comme la CAN. L’avant-centre de 27 ans a connu de nombreux pépins physiques cette saison en club. Il a notamment été écarté pendant plusieurs mois, de septembre à mai. Malgré son retour, le buteur des Lions n’a pas pu retrouver sa forme, puisqu’il a rechuté et a manqué la finale de la Coupe du Portugal avec son club.

L’absence de Vincent Aboubakar est un coup dur pour l’équipe du Cameroun. Le natif de Yaoundé a en effet inscrit le but du sacre lors de la dernière CAN jouée au Gabon. Outre Aboubakar, Clarence Seedorf devra se passer des services de Joel Matip. Le défenseur camerounais de Liverpool a décidé de se mettre en retrait de la sélection nationale. Il vient de réaliser une belle saison avec un sacre en Ligue des champions européenne. Le technicien néerlandais pourra néanmoins compter sur le vétéran Idriss Carlos Kameni ou encore Christian Bassogog, meilleur joueur de la dernière CAN remportée par les Lions indomptables.