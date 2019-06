Côte d’Ivoire : Les actes forts d'Alpha Yaya Touré à Dianra

Les actions de dévéloppement de l’honorable Alpha Yaya Touré en faveur des populations du septentrion ivoirien ont repris de plus belle depuis sa rupture de ban, avec Guillaume Soro. Le député maire de Gbon qui bénéficie depuis lors de la confiance du chef de l’Etat Alassane Ouattara, a fait d’importants dons aux populations de Dianra, une localité située au nord de la Côte d’Ivoire.

Alpha Yaya Touré fait d’importants dons aux populations de Dianra

L’honorable Alpha Yaya Touré a séjourné les samedi 15 et dimanche 16 juin 2018 à Dianra, une localité du nord de la Côte d’Ivoire. Le député maire de Gbon y a posé d’énormes actions de développement en faveur des populations de cette sous-préfecture. Le samedi 15 juin 2O19, l’ex bras droit de Guillaume Soro qui dit avoir rejoint le camp présidentiel par pur réalisme politique, a parrainé au nom du chef de l’Etat Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon, une cérémonie de remise de 2 ambulances au centre de santé de Dianra.

Outre le secteur sanitaire, l’émissaire du président Ouattara et du premier ministre Amadou Gon a également songé au domaine de l’électrification rurale et des besoins des populations de Dianra. Ainsi, le député-maire de Gbon a annoncé la livraison de 300 poteaux électriques destinés au renforcement du réseau électrique. Et le réprofilage lourd des voies reliant Dianra aux 47 villages de la circonscription.

Séance tenante, le député Touré Alpha Yaya a fait don de 50 millions de FCFA pour le raccordement du village de Dianra au réseau hydraulique.

Ces dons, a-t-il expliqué, constituent un avant-goût du vaste projet de développement que compte engagé le gouvernement dans cette région. L'occasion de cette cérémonie de remise de dons a été saisie par le président du Rassemblement des jeunes de Côte d’Ivoire (RJCI), pour remotiver la jeunesse et d'expliquer l'importance des actions du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Au terme de cette cérémonie, Alpha Yaya Touré a annoncé qu’il effectuera dans les prochains jours, une vaste tournée dans le grand ouest où il compte y poser des actions similaires.«Je vais désormais accompagner le gouvernement. Moins par opportunisme que par réalisme. Je n'ai pas changé. Puisque je serai toujours du côté des populations, du côté des pauvres, des veuves et des orphelins, parce que telle est ma nature », disait-il à l’annonce de sa rupture avec Soro.