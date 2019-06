Côte d' Ivoire : Un homme de 30 ans viole une fille de 6 ans et la tue

Koné Mariam, une fille de 6 ans, est décédée après avoir été violée par Abdoul Diarra, un individu de 30 ans. Les faits se sont déroulés en septembre 2018 et le malfrat a été retrouvé le dimanche 16 juin 2019.

Interpelé un an après le viol d' une fille de 6 ans

Abdoul Diarra, plus connu sous le pseudonyme de Manou, est un homme sans coeur. Cet homme de 30 ans, se disant aide-maçon a osé assouvir son appétit sexuel en violant une gamine de 6 ans. La pauvre Koné Mariam a été arrachée à l'affection de ses parents par la faute de ce violeur. Le dimanche 9 septembre 2018, aux environs de 14 heures, la petite Mariam a le malheur de croiser le nommé Abdoul Diarra sur son chemin, car ce dernier nourrissait un projet lugubre.

Ce domicile fixe n'a aucune difficulté pour éloigner sa future victime des regards des habitants du quartier CEG Extension 1 et 2 de la commune d' Anyama (ville située à 10 km d' Abidjan). Il entraine la gamine dans la broussaille, comme le confirme une source policière. Le trentenaire abuse sexuellement de la fille et prend la fuite, la laissant sans vie. À la découverte du cadavre de l'infortunée fille , c'est la tristesse et la consternation dans sa famille.

Informés, les éléments de la police nationale ouvrent une enquête afin de mettre la main sur Abdoul Diarra. Les recherches de la police vont s'avérer fructueuses. En effet, le dimanche 16 juin 2019, le meurtrier de Koné Mariam est interpelé à Anyama. Il était environ 17 heures. Interrogé par les hommes du commissariat de ladite localité, le bandit ne met pas de temps pour reconnaitre les faits qui pèsent contre sa personne.

Ce travail de la police nationale a été vivement salué par les internautes, qui n'ont pas manqué d'adresser leurs félicitations à la police nationale.