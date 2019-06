Hamed Bakayoko déshabillé par un Soroiste après ses pics contre Soro

Hamed Bakayoko, le ministre d’Etat, Ministre de la Défense, s’en est vertement pris à Guillaume Soro, vendredi au cours d’une cérémonie dans la commune d’Abobo.

La sortie d’Hamed Bakayoko contre son cadet Guillaume Soro, jugée malveillante

Hamed Bakayoko, à l’inauguration de l’hôpital rénové Félix Houphouët-Boigny d’Abobo, vendredi, n’avait pas du tout été tendre avec Guillaume Soro. « Tu es le plus petit dans la famille, tu n’es pas fort que le plus grand, tu n’as aucune légitimité et tu veux le dépasser. Tu veux désorganiser la famille. Tu as été ministre et président d’institution et tu dis que tu es frustré », a-t-il déclaré.

Il n’en a pas fallu davantage pour que les hommes de l’ancien président de l’Assemblée nationale lui apportent la réplique, cette fois, vraiment cinglante. Pour Abi-Daman Koné, Secrétaire Général Adjoint du RACI chargé de la Communication et de l'information, ces propos d’Hamed Bakayoko, sont d'une platitude déconcertante et évocateurs de la psychologie de son auteur, de la vision du RHDP et du drame que vit ce parti ou groupement de partis (c'est selon).

« Ainsi donc pour M. Hamed Bakayoko, ministre d'État d'une république moderne, les ambitions au sein d'un parti doivent être nourries au prorata de la classe d'âge. Cette vision africaine de la gérontocratie ou pouvoir des anciens n'est-elle pas ici incongrue parce qu'incompatible avec la démocratie par eux hypocritement clamée, réclamée et proclamée ? De quoi désespérer d'une élite politique revêche à la modernité et au progrès sauf dans leur aspect vestimentaire et jouissif », a-t-il dénoncé.

Hamed Bakayoko, jaloux de Soro?

Aux dires d’Abi-Daman Koné, même si l'on venait à consentirau Ministre d’Etat, ministre de la Défense, cette vision démodée du leadership, Hamed Bakayoko peut-il nous assurer que lui doit sa posture prédominante dans l'appareil d'État à sa prédominance générationnelle sur les moins lotis que lui au RHDP ? « Assurément non », répond-il. Ajoutant qu’Hamed Bakayoko nourrit un sentiment indéniable de jalousie vis-à-vis de son cadet Guillaume Soro dont il envie le charisme unanimement reconnu et qui, il faut souligner, n'est nullement tributaire de l'âge.

« Charisme qui lui vaut au sein de la "famille", la légitimité la plus incontestée après celle au déclin du père. Légitimité que tente de lui dénier des aînés envieux et jaloux. Dès lors, l'on comprend aisément toutes les méchancetés ourdies et exécutées par eux contre le cadet en vue d'éteindre sa lumière. Veines tentatives qui ont eu le seul mérite de désorganiser et d'affaiblir la famille », fait rappeler Abi-Daman Koné.