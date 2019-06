Guillaume Soro apporte la réplique à Hamed Bakayoko

L’ex-patron du Parlement ivoirien, Guillaume Soro a réagi sur son compte Twitter, aux attaques d’Hamed Bakayoko, ministre ivoirien en charge de la Défense, qui un peu plus tôt dans la matinée, du vendredi 21 juin 2019, s’en était pris au « pourfendeur » du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

La cinglante réplique de Guillaume Soro à Hamed Bakayoko

C’est un secret de polichinelle. Guillaume Soro et ses alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix se livrent une bataille acharnée à quelque 16 mois de l’élection présidentielle de 2020. L’ex-patron de la rébellion ivoirien qui milite désormais dans les rangs de l’opposition ivoirienne, peu après avoir libéré le tabouret de l’Assemblée nationale en février dernier, est entré en guerre ouverte contre ses anciens amis du RHDP. Les invectives et autres dénonciations ont pris la relève de l’idylle qui régnait autrefois entre les deux camps.

« Tu es le plus petit dans la famille, tu n’es pas fort que le plus grand, tu n’as aucune légitimité et tu veux le dépasser. Tu veux désorganiser la famille. Tu as été ministre et président d’institution et tu dis que tu es frustré », avait lancé le ministre Hamed Bakayoko, ce vendredi 21 juin 20109 lors de l'inauguration de l’hôpital Félix Houphouët-Boigny d’Abobo.

« Mais et ceux qui n’ont rien, ceux qui ont perdu leurs parents… toi, tu ne peux pas dire que tu es frustré. Au lieu d’apprécier comment tu es, d’apprécier ton état d’aujourd’hui par rapport à ce que tu aurais pu ne pas être, tu veux te focaliser sur ce que tu veux être à tout prix. Et tu n’apprécies même pas le bonheur d’être quelque chose », avait-il poursuivi en faisant allusion à l’ex-patron de la rébellion des Forces nouvelles.

Ces propos, bien évidemment n’auront pas été appréciés par le député de Ferkéssedougou. Sur les réseaux sociaux où l’homme est connu pour être très actif, M. Soro a apporté la réplique à celui qui fut autrefois l’un de ses proches collaborateurs. « Le “problemateux”, permettez moi le néologisme, (il faut bien être créatif) qui s’ignore », a rétorqué Guillaume Soro.

Faut-il le rappeler, Guillaume Soro et ses ex-alliés du RHDP entretiennent des relations très tendues depuis le refus du président du Comité Politique d’embarquer dans le navire RHDP, proposé par le président Alassane Ouattara. La situation s’est d’autant plus détériorée après que Soro a dévoilé ses envies de briguer le fauteuil présidentiel actuellement occupé par le président du RHDP.