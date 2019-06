CAN 2019-Hervé Renard: "Les Éléphants me donnent des maux de tête"

A la veille de la rencontre entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, a dévoilé le nom du joueur ivoirien qu'il craint le plus. Il s'agit de l'attaquant de Lille, Nicolas Pépé.

Hervé Renard: '' Nicolas Pépé est une véritable menace pour nous''

Après la victoire devant l'Afrique du Sud (1-0), la Côte d'Ivoire affrontera le Maroc ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée des phases de poule de la coupe d'Afrique des nations (Can 2019). Le sélectionneur Hervé Renard semble detenir la recette magique pour vaincre les Eléphants.

On se souvient encore de la finale perdue lors de la Can 2012 au Gabon face à une modeste équipe de Zambie qui était coachée par le même Hervé Renard. L’homme à la chemise blanche était, par la suite, venu remporter la Can 2015 avec les Éléphants. Devenu entraîneur du Maroc, le sélectionneur français a d’abord battu la Côte d’Ivoire lors des phases de poule de la Can 2017 au Gabon, obligeant ainsi les Éléphants, tenants du titre, à sortir de la compétition prématurément.

Hervé Renard a ensuite confirmé son statut de bête noire de la Côte d’Ivoire en privant à nouveau la Côte d’Ivoire d’une quatrième participation consécutive à la Coupe du monde après avoir battu les Éléphants à Abidjan lors de la dernière journée des éliminatoires (2-0). Cepandant, à la veille de la rencontre Maroc-Côte d'Ivoire, le technicien français, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi au stade El Salam du Caire, a encensé la selection ivoirienne.

« J’étais au stade pour le match contre l’Afrique du Sud. J’ai trouvé une équipe maîtresse de son jeu. Elle n’a pas vraiment appuyé pour gérer. Et c’est dans l’habitude des Ivoiriens de commencer difficilement les compétitions. Je connais bien le coach. C’est un entraîneur qui a du caractère. Et puis cette équipe a des joueurs talentueux sur le terrain comme sur le banc. Il ne faut pas y penser. Sinon, on se donne des maux de tête», a déclaré le patron des Lions de l’Atlas. Puis de devoiler le nom du joueur ivoirien qu'il craint le plus. '' Nicolas Pépé est une véritable menace pour nous'' a declaré Hervé Renard.