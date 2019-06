Côte d' Ivoire : Un réseau de voleurs de motos démantelé

Les éléments de la police de la préfecture de police de Yamoussoukro ont mis la main sur des voleurs de motos et tricycles. Ces bandits ont été appréhendés grâce à une information anonyme transmise aux policiers.

Des voleurs de motos dans les filets de la police

Y Ouattara, Traoré M et de Traore A ne feront plus aucune victime. Ces voleurs de motos et de tricycles sont désormais aux mains des autorités policières de Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d' Ivoire. Ils se sont rendus coupables de plusieurs vols d'engins dans la ville natale de Félix Houphouët-Boigny. Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin 2019, ces trois lascars ont emporté un tricycle appartenant à un responsable de dépôt de boisson, confient des sources policières. Ils sont également repartis avec des casiers de bière. Les voleurs ont pu échapper à la victime et à des jeunes qui s'étaient lancés à leurs trousses.

Après ce forfait, Y Ouattara, Traoré M et Traoré A profitaient tranquillement du fruit de leur vol. Ils pensaient être intouchables. Une information anonyme, précise notre source, a été bénéfique aux hommes du commissaire Binaté, préfet de police de Yamoussoukro. Exploitant cette piste, les policiers ont pu identifier le domicile du chef de gang, le nommé S M. Sans perdre de temps, les flics se déportent sur les lieux et trouvent les trois voleurs s'abreuvant de bière. En fait, il s'agissait de la bière volée au domicile du responsable de dépôt de boisson. En l'absence du chef de gang, Y Ouattara, Traoré M et Traoré A sont mis aux arrêts.

Une fois au poste de police, apprend-on auprès de la plateforme Sentinelle Minos, la victime ne fait aucune difficulté pour reconnaitre l'un des malfrats. Ces trois larrons font partie d'un réseau de voleurs de motos et tricycles. Les engins volés sont démontés et les pièces acheminées vers Abidjan dans le but d'être vendues. D'ailleurs, après une perquisition à leur domicile, la police a retrouvé des outils mécaniques.