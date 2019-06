Côte d' Ivoire: La promesse de Mabri Toikeusse depuis Man

En visite à Man, dans l'Ouest du pays, Albert Mabri Toikeusse a annoncé que toutes les localités de la ville de Man seront électrifiées à partir de 2021. Le ministre a également promis l'électrification de plusieurs localités dans la région du Tonkpi. C'était lors du lancement du volet électricité du programme social du gouvernement (PSGouv) dans le village de Kouitongouiné 1.

Mabri Toikeusse promet l'électricité

"Le président de la République a donné des instructions pour qu’à partir de 2021 toutes les localités, peu importe leur taille, que vous ayez 300 ou 500 habitants, si vous êtes un site, avec un chef reconnu par le sous-préfet, que vous ayez l’électricité", a annoncé Mabri Toikeusse aux populations de Man. Le ministre de l' Enseignement technique et de la Recherche supérieure se disait porteur d'un "message de développement" de la part du président de la République Alassane Ouattara.

“Avec l’électricité, ce sont les agents de l’État notamment les instituteurs, le personnel de santé, qui seront heureux de servir dans le village et que nous allons pouvoir fidéliser. Mais c’est également les résultats scolaires des enfants qui s’améliorent puisqu’ils pourront maintenant réviser dans les meilleures conditions", a poursuivi le président du l' Union pour la démocratie et la paix en Côte d' Ivoire (UDPCI).

Mabri Toikeusse est certain que grâce à l'électricité, "ce sont les activités économiques des femmes qui vendent de l’eau, des jus, des beignets qui peuvent se faire. C’est aussi les jeunes qui peuvent s’épanouir, qui auront les mêmes avantages qu’un jeune qui est en ville, notamment au niveau des appareils électroménagers. Des jeunes qui pourront rester pour travailler la terre tout en ayant les mêmes services que le citadin".

Jeudi 19 juin, Macy Sall, le président sénégalais, qui séjournait en Côte d' Ivoire pour une visite d'amitié et de travail, a salué le potentiel électrique du pays d' Alassane Ouattara. "L’énergie est un des moteurs de la croissance économique, ce que nous avons vu cet après-midi, montre que la Côte d’Ivoire a osé assez tôt d’engager une réforme pionnière. Nous avions tous une compagnie nationale dans le secteur de l’énergie et de l’électricité en particulier. Donc, très tôt, le choix a été fait de privatiser la production. Aujourd’hui, il me semble qu’il y a des réflexions très avancées sur même la diversification des distributeurs. Tout cela montre que c’est avec ambition, avec audace qu’on arrive à faire des réformes majeures", s'était exprimé le chef d' Etat du Sénégal.