CAN 2019 : Eric Bailly rejoint les Éléphants en Egypte

Eric Bailly ne fait pas partie de la liste des joueurs sélectionnés par Kamara Ibrahim pour la Coupe d'Afrique des nations 2019. Le défenseur de Manchester United a déclaré forfait suite à une blessure. Mais il a tenu à soutenir ses coéquipiers.

Eric Bailly au Caire pour soutenir les Éléphants

Eric Bailly a rallié l' Egypte ce vendredi 28 juin 2019, bien avant le coup d'envoi de la rencontre devant opposer la Côte d' Ivoire au Maroc pour le compte de la seconde journée du groupe B. Le joueur de Manchester United, loin de l'aire de jeu, va porter le maillot de supporter afin de pousser ses coéquipiers à la victoire face aux Marocains.

Ce n'est pas la première fois qu' Eric Bailly apporte son soutien aux champions d' Afrique 2015. Les Éléphants ont eu droit à un mot d'encouragement de la part du Red avant leur premier match contre l' Afrique du Sud, le lundi 24 juin. "Le voyage commence aujourd’hui. Je vous souhaite beaucoup de chance Éléphants, je suis avec vous ! ", avait publié le joueur sur son compte Facebook. La Côte d' Ivoire s'était imposée (1-0).

Eric Bailly s'était blessé au genou droit en avril 2019 lors d'une rencontre de Premier League contre Chelsea. "Nous confirmons que le défenseur de Manchester United Eric Bailly souffre d’une blessure aux ligaments du genou droit depuis le match de dimanche contre Chelsea (1-1). L’international Ivoirien ne rejouera plus avec les Red Devils jusqu’à la fin de la saison. De plus, le Champion d'Afrique 2015 ne pourra pas non plus participer à la Coupe d’Afrique des Nations", se sont exprimés les responsables de Manchester United.

L' international Ivoirien a donc été obligé d'abandonner son ambition de faire partie de l'expédition égyptienne menée par Kamara Ibrahim, qui a du faire ses calculs sans Eric Bailly.