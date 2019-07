Côte d' Ivoire: Un malheur s' abat sur Charles Blé Goudé

Charles Blé Goudé est triste en ce moment. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a perdu le directeur administratif et financier de son parti politique.

Charles Blé Goudé pleure son DAF

La nouvelle est tombée le dimanche 30 juin 2019, Luc Innocent Yobo, directeur financier du Congrès panafricain pour l'égalité et la justice des peuples, parti fondé par Charles Blé Goudé, est décédé le samedi 29 juin. "Le camarade premier secrétaire adjoint Luc Innocent Yobo, directeur financier du COJEP nous a quittés. À peine trois mois le destin t'arrachait ton épouse, aujourd'hui, c'est toi qui me laisses dans ma transition à la Haye. Adieu frère. Je suis triste. Puisse Dieu te recevoir dans son royaume", a écrit l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo sur sa page Facebook.

Charles Blé Goudé a également ajouté : " Ainsi donc le jour où je mettrai les pieds au pays, tu ne seras pas là, alors qu'on avait ensemble entretenu cet espoir. Dasso Marthe, Gnahoré Joel, Kacou Djess.... Chaque jour, la liste s'allonge. Aujourd'hui, toi, Yobo Innocent, mon ami, mon frère, le DAF du COJEP, tu m'as laissé en route. Oh que c'est pénible cette nouvelle. Et pourtant je dois te dire adieu. Adieu adieu adieu adieu Yobo. Oh Dieu, que j'ai mal. J'ai très mal..."

Luc Innocent Yobo, originaire de Gagnoa (centre-ouest du pays), était très proche de Charles Blé Goudé. À l'annonce de son décès, les membres du COJEP lui ont rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Le drapeau du parti a été en berne durant trois jours.

Le mercredi 17 avril 2019, l'un des collaborateurs de Charles Blé Goudé, en l'occurrence Adayé Ferdinand Assohou, responsable de la coordination d'Adiaké 1 du COJEP, a perdu la vie dans un tragique accident de la circulation sur l'axe Bonoua-Bonoua, dans le Sud de la Côte d' Ivoire.