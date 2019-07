Aruna Dindané: ''Si les Eléphants ne remportent pas cette CAN...''

Dans une intervuew accordée à jeune afrique, l'ancien footballeur ivoirien, Aruna Dindané (62 sélections) s'est exprimé sur la nouvelle équipe des Eléphants de Côte d'Ivoire.

Aruna Dindané: ''Il y a une certaine force qui se dégage de cette équipe''

L'ex international ivoirien, Aruna Dindané, qui formait un duo d'attaque impressionnant avec Didier Drogba lors des éliminatoires du Mondial 2006, a jeté son regard d'expert sur l'actuelle sélection ivoirienne qui prend part à la 32 édition de la Coupe d'Afrique des nations. Pour l'ancien dribleur des Eléphants, cette équipe composée essentiellement de jeunes joueurs, affiche une sérénité qui pourrait être bénéfique pour l'avenir.

''Il y a une certaine sérénité, une certaine force qui se dégage de cette équipe. Elle va passer un test en Égypte, mais il ne faudra pas en tirer de conclusions définitives '', a-t-il laché à Jeune Afrique. Poursuivant, l'ancien joueur de l'Asec Mimosas a affirmé que les poulains de Kamara Ibrahm, bien qu'évoluant pour la plupart dans de grands clubs européens, doivent pouvoir s'adapter aux exigences de l'équipe nationale.

''Regardez où ces jeunes joueurs évoluent : Pépé à Lille, Cornet à Lyon, Gbamin à Mayence, Zaha à Crystal Palace, Sangaré à Toulouse, etc… Donc dans des clubs appartenant aux meilleurs championnats européens. Ils ont déjà une expérience du haut niveau. Maintenant, ils vont devoir aussi supporter la pression qui entoure la sélection, car les Ivoiriens attendent toujours que leur équipe gagne'', a ajouté Aruna Dindane.

Par ailleurs, Aruna Dindané a exhorté les ivoiriens à se priver de toutes comparaisons entre la nouvelle génération et celle de Didier Drogba et Yaya Touré. '' Des joueurs ont écrit une page du football ivoirien. Désormais, c’est à d’autres d’écrire la leur. Toutes les sélections nationales connaissent cette situation. Il y a des joueurs qui arrivent, où qui sont arrivés, il y a un ou deux ans, ou moins. Le talent est là, c’est indéniable. Mais si on passe notre temps à comparer Pépé à Drogba, cela n’apportera rien. Si la Côte d’Ivoire ne gagne pas la CAN cette année, ça ne sera pas une catastrophe'', a rencheri l'ancien joueur du RC Lens.

Selon qui ''il faut du temps, de la stabilité, laisser à Pépé, Cornet et aux autres le temps de s’imposer vraiment en sélection''. Aruna Dindane, né le 26 novembre 1980 dans le quartier d'Adjamé à Abidjan, a été formé à l'academie Mimosifcom, le centre de formation de l'Asec Mimosas. Il a effectué la plupart de sa carrière en Europe, notamment au RSC Anderlecht en Belgique puis au RC Lens en France avant de finir sa carrière au Qatar.