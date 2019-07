"La Cote d'Ivoire est dans une situation de traumatisme" (Dr Ahipeaud)

Les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire réunis au sein de l’UNA-FESCI ont rendu un vibrant hommage à une de leurs membres qui a tiré sa révérence récemment.

Mabri Toikeusse, KKB et l’UNA-FESCI se rassemblent autour de la Côte d’Ivoire

« La Cote d'Ivoire est dans une situation de traumatisme. Nous devons faire en sorte qu'il y ait un espoir. Nous avons cette lourde responsabilité », a déclaré Dr Ahipeau Martial lors d’une cérémonie d’hommage rendu à titre posthume à Nicole Doué décédée le 15 juin dernier à Abidjan. « Cela fait quinze mois que nous nous sommes retrouvés ici et nous avons pris un engagement ferme devant la nation. Nous avons dit que désormais nous allons marcher ensemble, nous allons faire en sorte que quelles que soient les difficultés dans cette nation, nous allons toujours nous mettre ensemble, nous allons mettre en avant notre esprit d'unité », poursuivi le Président de l’UNA-FESCI. Ajoutant qu’il n’y a que l’unité entre les files et fils de la Côte d’Ivoire qui motive son association.

« Je voudrais que tout le pays retienne cette unité . Nous devons nous décider une fois pour toute de regarder l'intérêt de la Cote d'Ivoire, c'est à dire faire en sorte que quels que soient les moments de détresse et de joies, nous nous retrouvons », a-t-il lancé à l’endroit du Ministre Albert Mabri Toikeusse, de Kouadio Konan Bartin (KKB), des Professeurs Tiémoko Doumbia et Toumani et autres invités. Au nom des illustres hôtes, KKB n’a pas craché sur la main tendue par l’UnA-FESCI.

« Nous devons donner devant l'histoire le bel exemple de ce que l'union fait la force. Nous sommes une génération plurielle, dans l'adversité nous avons appris aussi à nous respecter et à nous aimer (…) Nous sommes donc venus vous soutenir et prendre notre part de deuil », a-t-il confié. C’est après avoir pris un engagement ferme vis-à-vis de la famille de la défunte, particulièrement de sa fille, que la cérémonie a pris fin. « Tu as des Papas et des Mamans. Tu n'es pas seule », a rassuré Ahipeaud Martial.