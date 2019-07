Can 2019: Le Sénégal bat l'Ouganda et défie le Bénin en quart de finale

Le Sénégal a dominé l'Ouganda ce vendredi au stade international du Caire et retrouvera le Bénin pour un explosif quart de finale.



Le Sénégal affrontera le Bénin en quart de finale

La première affiche des quarts de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2019) est connue. Et elle sera 100% Ouest Africaine. En effet, le Sénégal a difficilement battu l'Ouganda dans la soirée de ce vendredi et a rejoint en quart de finale le Benin, qui bien avant, avait sorti le Maroc à l'issue des tirs aux buts .

Après avoir tenu tête aux Lions indomptables du Cameroun(0-0) lors de la 3e journée des phases de poules, les Ecureuils du Bénin sont entrés dans le histoire en obtenant pour la première fois de l'histoire de leur pays, un qualification pour le deuxième tour d'une coupe d'Afrique. Opposés aux Lions de l'Altas du Maroc, en huitième de finale, Stephane Sessegnon et ses coéquipiers ne se font aucun complexe. Ils font jeu égal avec le Maroc, leader du groupe D devant la Côte d'Ivoire. (1-1) à l'issue des prologations. Plus adroits aux tirs aux buts (4-1), les beninois sortent ainsi l'un des super favoris de la compétition.

Pour les quarts de finales, les Ecureuils auront encore d'autres Lions sur leur chemin. Ceux de la Teranga du Sénégal qui se sont défaits des Cranes d'Ouganda à l'issue d'un match aprêment disputé. Après avoir ouvert le score à la 14e minute grâce à son attaquant vedette, Sadio Mané, qui s'est même offert le luxe de rater un pénalty à la 61e minute de jeu, les Lions de la teranga ont été confrontés à une rude pression des Cranes, qui malgré toutes leurs tentatives ont buté sur l'excellent portier sénégalais, Alfred Gomis. Les lions de Teranga du Sénégal retrouveront donc les Ecureuils du Bénin ce mercredi à 16 heures.