CAN 2019/ Côte d' Ivoire : Serge Aurier de retour contre le Mali

Pour la suite de la CAN 2019, Kamara Ibrahim peut compter sur Serge Aurier pour le match contre le Mali. Le défenseur ivoirien, blessé au cours de la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc, a retrouvé ses coéquipiers et est prêt à jouer.

La CAN 2019 se poursuit pour Aurier

Finalement, il y a eu plus de peur que de mal pour Serge Aurier. Le joueur de Tottenham était sorti sur blessure à la 70e minute alors que les Éléphants affrontaient les Lions de l' Atlas pour le compte du second match de poules, le vendredi 28 juin. Le défenseur ivoirien a dû être évacué à Paris pour subir des soins. " Je pense que c'est terminé. J'ai ressenti un claquage ou une déchirure. On va faire l'examen demain (NDRL : samedi 29 juin), on verra", avait-il soutenu. Pour Serge Aurier, la CAN 2019 prenait fin.

Mais les choses sont entrées dans l'ordre. L'ex-sociétaire du Paris Saint-Germain a retrouvé ses partenaires et est apte à poursuivre la compétition. L'information a été confirmée par Kamara Ibrahim, en conférence de presse. "L'infirmerie est vide. Serge Aurier va bien. C'est vrai qu'il a eu des soucis après le dernier match auquel il a participé. Mais son état a bien évolué", a confié le sélectionneur ivoirien.

Toutefois, Kamara Ibrahim est demeuré mystérieux sur la sélection d' Aurier face au Mali. "Est-ce qu'il jouera ou pas, ça sera un problème de choix, a commenté le patron du banc des Eléphants. Nous avons un groupe de 23 joueurs et sans lui, l'équipe ne s'est pas mal débrouillée. Ils sont tous prêts pour le match."

Pour sa part, Serge Aurier indique qu'il se porte bien. "Je suis revenu, car je me sens bien et prêt pour reprendre la compétition. Ce déplacement était important pour me rassurer. Maintenant, je suis là, c'est le plus important", s'est-il exprimé.

La Côte d' Ivoire affronte le Mali ce lundi pour une place en quarts de finale de la CAN 2019. En sept rencontres, les Éléphants remportent les faveurs des statistiques avec quatre victoires quand leurs adversaires comptent une seule victoire. Les deux matches se sont soldés par un nul.