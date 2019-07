"Aujourd’hui, la démocratie n’existe plus en Côte d’Ivoire ", selon Assoa Adou

Dr Assoa Adou, secrétaire général de la frange du Front populaire ivoirien resté fidèle à Laurent Gbagbo a réagi, lundi 8 juillet 2019, à l'arrestation manquée du Pr Bamba Moriféré.

"La démocratie n'existe plus en Côte d'Ivoire", selon Assoa Adou

L'arrestation manquée du président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire (RPCI), Bamba Moriféré, l'une des figures charismatiques de l'opposition ivoirienne ne surprend guère Assoa Adou, secrétaire général du Parti de Laurent Gbagbo. Invité à se prononcer sur le sujet, lundi 8 juillet 2019, à l'issue du conclave qui a eu lieu entre le Front populaire ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), Dr Assoa Adou a déploré l'absence de démocratie devenu, selon lui, la norme en termes de gouvernance des tenants actuels du pouvoir.

" Comme on le dit dans ce pays, il y a la loi et la décision. C’est-à-dire celui qui décide n’a pas besoin de suivre la loi. Ce qui est déplorable et ce que le Fpi dénonce. C’est-à-dire qu’on s’est battu pour avoir la démocratie, aujourd’hui, la démocratie n’existe plus en Côte d’Ivoire ", a-t-il déploré. A propos de l'arrestation manquée du Pr Bamba Moriféré, l'ex-ministre des Eaux et Forêts n'hésitera pas à faire ressortir la similarité existant entre son arrestation survenu un soir du 30 novembre 2014 et ce qui est arrivé à son camarade de l'opposition.

" Ce qui est arrivé à Moriféré fait penser à mon cas. Moi j’étais rentré en Novembre 2014, juste pour faire la campagne du président Laurent Gbagbo, concernant le Congrès du Front populaire ivoirien. Un soir, à 20h30, ma maison a été cernée par des hommes armés avec des Kalashs, sur les toits, devant les portes. Quand j’ai demandé, vous avez un mandat ? Ils ont dit qu’eux, ils n’ont pas besoin de mandat. J’ai été enlevé et j’ai fait quatre ans de prison dont une bonne partie au camp de Bouaké", s'est souvenu le bras droit de Laurent Gbagbo.

Assoa Adou se dit pour autant heureux que le Pr Bamba Moriféré n'ait pas connu le même sort que lui. "Heureusement pour Moriféré, il l'a échappé. Il est convoqué pour aller encore répondre. Je souhaite qu’il ne soit pas encore arrêté", a-t-il fait savoir.