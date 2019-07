Passeport biométrique: La police annonce de nouvelles mesures

Les centres de collecte et d'enrôlement du passeport biométrique ouvrent désormais les samedis. L'information émane de la direction générale de la police nationale, qui a publié un communiqué le mardi 9 juillet 2019.

Passeport biométrique, de nouvelles mesures

Selon un communiqué de la direction générale de la police nationale (DGPN), à compter du 13 juillet 2019, les centres de collecte et d'enrôlement du passeport biométrique seront ouverts les samedis. "A la faveur des vacances scolaires, les centres d'enrôlement et de collecte sont quotidiennement envahis par des centaines de pétitionnaires. Cette situation engendre d'énormes mouvements de personnes et l'engorgement des sites d'enrôlement", fait savoir la police nationale dans sa note.

Les responsables de la police nationale, informés de la situation, ont décidé de prendre des mesures idoines "pour désengorger lesdits sites situés sur le territoire du District autonome d'Abidjan". Comme le souligne le communiqué, "il est porté à la connaissance du public que les bureaux d'enrôlement et de collecte seront exceptionnellement ouverts les samedis, et ce, pour compter du samedi 13 juillet 2019, de 8 heures à 14 heures".

Toutefois, la direction générale de la police nationale n'a pas manqué d' "inviter les pétitionnaires à faire preuve de discipline et de prendre toutes les dispositions pour utiles pour se munir des documents exigés".

S'agissant des documents pour la demande du passeport biométrique, aux pétitionnaires de 16 à 21 ans, il fest demandé une autorisation parentale légalisée à la mairie, une copie de la CNI, une photo d’identité (format passeport), le reçu de banque (40.000 francs CFA à payer à ECOBANK ou BACI), l'original ou copie de la CNI d’un parent (père ou mère). Les pétitionnaires de plus de 21 ans auront à présenter une copie de CNI du demandeur + photo d’identité (format passeport), le reçu de banque (40.000 francs CFA à payer à ECOBANK ou BACI), l'original ou copie de la CNI d’un parent (père ou mère).

En ce qui concerne les pétitionnaires de 13 à 16, les documents à fournir sont une autorisation parentale légalisée à la mairie, une attestation d’identité, une photo d’identité (format passeport), un reçu de banque (40.000 francs CFA à payer à ECOBANK ou BACI) et l'original ou copie de la CNI d’un parent (père ou mère).

Quand le pétitionnaire est âgé d'entre 0 et 13 ans, les documents exigés sont une autorisation parentale légalisée à la mairie, une copie de la CNI du parent, une photo d’identité, un reçu de banque (40.000 francs CFA à payer à ECOBANK ou BACI).