Surprise de la CAN 2019, Madagascar ne se voit pas éliminé de sitôt

Le sélectionneur de Madagascar espère continuer la CAN 2019. La première participation des Malgaches à la CAN relève d’un conte de fée puisqu’ils jouent pour une place en demi-finales ce jeudi.

Madagascar a rendez-vous avec l’histoire contre la Tunisie ce jeudi.

Ils n’étaient pas attendus à ce stade. Mais les joueurs malgaches joueront bien pour une place en demi-finales de la CAN 2019. Cette première participation de Madagascar restera dans les annales. Le sélectionneur des Baréa ne compte pas s’arrêter là.

« Nous espérons continuer à écrire l’histoire par un autre bon résultat. Nous sommes fiers d’avoir rendu les gens de Madagascar heureux. Faire face à la Tunisie est totalement différent et c’est une très bonne équipe. Je crois que nous avons une chance de continuer nos bons résultats », a confié Nicolas Dupuis avant de défier les Aigles de Carthage ce jeudi (19hTU).

Qualifiés au bout des tirs au but contre la RDC (2-2, 4-2 après TAB), les Barea peuvent apparaitre diminués physiquement contre les Tunisiens (eux-mêmes qualifiés après la séance fatidique). Pour autant, l’entraineur de Madagascar salue la détermination de ses joueurs et est convaincu que son pays peut atteindre le dernier carré de la CAN 2019.

« C’est difficile de disputer tous ces matches en si peu de temps et de récupérer de la fatigue et de quelques blessures. Mais j’ai été séduit par le travail intense de mes joueurs à l’entrainement », souligne le technicien français. Plus confiant, son attaquant Carlous Andriamatsinoro estime que battre la Tunisie est possible surtout avec la présence de leur président qui galvanise le groupe.