Entreprise : La Côte d’Ivoire sous les feux des projecteurs en Russie

La Côte d’Ivoire, notre pays, vient de se hisser à la troisième place de la Coupe du monde de Management et de Gestion d’Entreprise.

Management et Gestion d’Entreprise : La Côte d’Ivoire sur le toit du monde

Une belle performance pour la Côte d’Ivoire. En effet, notre pays a été consacré 3è lors de la finale internationale de la 39è édition de la Coupe du monde de Management et de Gestion d’Entreprise qui s’est tenue du 4 au 6 Juillet 2019 à Ekaterinbourg en Russie. La Côte d’Ivoire devient ainsi la première nation africaine à atteindre ce niveau de la compétition en 39 éditions. La Coupe du monde de Management et de Gestion d’Entreprise ou Global Management Challenge (GMC) est la plus Grande Compétition Internationale de Stratégie et de Gestion d’Entreprise au monde, ouverte aux étudiants des Grandes écoles & Universités ainsi qu’aux jeunes cadres d’entreprise.

Organisée en Côte d’Ivoire par le Cabinet spécialisé dans le Coaching, la Formation et le Conseils dénommé KnowledgeShare SARL, dirigé par M. Kadhel Aman, CEO, cette Coupe est à sa 6ème édition nationale, 39ème édition à l’international, avec plus de 400 000 participants travers le monde dont 30 pays en compétition chaque année, issus des 5 continents. Au-delà de l’aspect ludique, Global Management Challenge permet d’identifier des jeunes diplômés à Hauts Potentiels par l’intermédiaire d’un tournoi de simulation complexe et réaliste faisant appel à des compétences très variées. Les participants se constituent en équipes de 3 joueurs. Les équipes participantes doivent manager une entreprise virtuelle qui conçoit, fabrique et commercialise ses produits sur les marchés mondiaux et sur Internet.

Après avoir établi le diagnostic de leur entreprise virtuelle, les membres de l’équipe, élaborent une stratégie chiffrée et développent leurs compétences opérationnelles dans les secteurs clés de l’entreprise : Marketing, Finances, Communication, Recherche et Développement, Production, Ressources Humaines, RSE, etc. À chaque phase, cinq séries de décisions sont prises. Lesquelles décisions sont gérées par un logiciel de gestion de simulation sophistiqué qui génère à chaque étape des rapports de gestion, indiquant les conséquences des décisions prises par chacune des équipes en compétition. L'objectif étant de terminer avec la meilleure capitalisation boursière.