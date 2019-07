Côte d'Ivoire : Marie Josée Ta Lou traîne les pas à Monaco

Marie Josée Ta Lou n'a pas réalisé une bonne performance à Monaco, à l'occasion de la 9e étape de la Diamond League. La sprinteuse ivoirienne a fini la course à la 6e place au 200 m féminin avec un chrono de 22''66.

Marie Josée Ta Lou, la tête toujours haute

Les dieux de la course n'étaient pas du tout avec Marie Josée Ta Lou, le vendredi 12 juillet 2019, à la 9e étape de la Diamond League, qui s'est courue à Monaco. La sprinteuse ivoirienne a réalisé une performance en dessous de ses espérances.

Alignée sur les 200 m, la "flèche ivoirienne" est demeurée au bas du podium. Marie Josée Ta Lou a occupé la 6e place, après avoir couru la distance en 22''66. La première place a été occupée par Shaunae Miller-Uibo (22''09). La Bahamienne a devancé la Jamaïcaine Elaine Thompson (22''44) et la Hollandaise Dafne Schippers (22''45).

Cependant, Marie Josée Ta Lou n'est pas du tout ébranlée par cette contre-performance. Bien au contraire, la championne d' Afrique, spécialisée dans le sprint garde la tête haute et croit en un avenir meilleur. "Des fois, tu as juste besoin d'être patient et savoir prendre ce qui vient . Beaucoup de réglages à faire, la saison est longue. Contente d'avoir pu terminer ma course aujourd'hui malgré cette 6e place avec mon meilleur chrono de la saison. Merci seigneur, car tout est grâce", a publié sur Instagram la native de Bouaflé, une ville située au centre-ouest de la Côte d' Ivoire.

Majo, comme elle est surnommée, est à la première place dans le classement général du 100 m féminin. L' Ivoirienne 18 points et domine Blessing Okagare et Dina Asher-Smith, respectivement 2e et 3e.

Le compatriote de Marie Josée Ta Lou, Arthur Cissé, n'a pu faire mieux au meeting Herculis de Monaco. Il a terminé 7e au 100 m masculin et réalise un temps de 10''25.