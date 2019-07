Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 19 juillet 2019

La titrologie du vendredi 19 juillet 2019 porte en grande partie sur l’adoption, la veille, à l'Assemblée nationale du projet de loi portant réforme de la Commission électorale indépendante (CEI).

Titrologie, la réforme de la CEI fait les choux gras de la presse ivoirienne

Qu'ils soient indépendants, de l'opposition ou proches du pouvoir, les journaux ivoiriens ont passé en revue les débats houleux qui ont eu lieu, ce jeudi à l'Assemblée nationale relativement à la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). « CEI: C’est bouclé, c’est géré ! », clame Le Patriote. Pour ce journal proche du camp présidentiel, « c'est le temps des larmes de l'opposition » « après sa politique de la chaise vide». Et le Jour Plus, de renchérir : « Le projet de loi adopté en commission, hier. » Quant à Le Rassemblement, « la diversion de l’opposition a échoué ». Et Le Matin d'ajouter : « CEI : Les députés scellent le sort du PDCI et de ses alliés. »

Cependant, les journaux de l'opposition ont a contrario tiré sur la sonnette d'alarme quant aux risques encourus par le pouvoir en tentant un passage dans la réforme de l'organe électoral. « Une grave et 2ème crise électorale se dessine en Côte d’Ivoire », prévient Le Nouveau Reveil. Reprenant les propos de l’honorable Yasmina Ouégnin, le quotidien proche du PDCI-RDA indique : « Les conditions de futurs troubles sont en train d’être réunies ». « Le projet n’est pas à la hauteur des aspirations du peuple », renchéri Alain Lobognon dans les colonnes dudit tabloïd. Pour Génération nouvelles, « l’opposition parlementaire dénonce un passage en force ». L'Inter est formel : « 5h de débats houleux, hier à l’Assemblée nationale. ».

S'il y a une autre actualité qui est décortiquée, ce jour, c'est bien l'éventualité d'une alliance entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Pour l'Honorable Abel Djohoré, qui réagi dans les colonnes de Le Jour Plus, « L’alliance Bédié- Gbagbo ne peut pas fonctionner. » Avant d'indiquer dans Le Rassemblement : « Si Gbagbo s’allie à Bédié, ce sera pour le berner. » L'Expression explique pour sa part « pourquoi l'alliance Bédié-Gbagbo est vouée à l'échec ». Quant à l’Eléphant déchaîné, il prévient sur « la stratégie infernale des alliances haineuses ».

Les réactions se suivent par ailleurs sur la dernière décision de la Cour pénale internationale (CPI) à propos du procès de Gbagbo et Blé Goudé. « Quelque chose se prépare pour Gbagbo à Paris », croit savoir Le Temps. Mais pour L'Essor, « Bensouda brise le rêve de Gbagbo et Blé Goudé »Puis, il ajoute : « Espoir d'un retour au pays rencoyé aux calendes grecques. » Super Sport, termine avec une note sportive en annonçant « le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021. »« Ethiopie, Madagascar, Niger, adversaires des Eléphants », précise le confrère.