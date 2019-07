Finale CAN 2019 : Didier Drogba se mue en entraîneur des Sénégalais

Les Lions de la Téranga du Sénégal croiseront le fer, ce vendredi, avec les Fennecs d’Algerie lors de la grande finale de la CAN 2019. Didier Drogba donne sa recette aux Sénégalais pour remporter cette confrontation décisive.

Finale CAN 2019, "la potion magique" de Didier Drogba aux Sénégalais

Tous les regards sont rivés sur le Stade international du Caire, ce vendredi 19 juillet 2019, pour suivre l’opposition Algérie - Sénégal comptant pour la finale de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ces deux équipes s’étaient déjà croisées en phase de poule, et les Fennecs avaient réussi à battre leur adversaires sénégalais. Mais le match du jour est une toute autre réalité, et chacun joue son va-tout pour s’approprier dame coupe.

Et pour cette ultime confrontation, tous les avis et autres conseils des experts sont les biens venus pour mieux peaufiner la stratégie afin de découvrir la moindre faille pouvant permettre de battre l’équipe adverse. C’est dans cette logique que Didier Drogba a bien voulu se prêter au jeu pour prodiguer de sages conseils aux Lions de la Téranga.

« Le Sénégal doit être plus tueur devant le but. Ils ratent beaucoup d’occasions. Il faudra donc corriger cet impair », a déclaré la légende de Chelsea. Faisant sienne la maxime qui dit : « Quant tu perds, ne perds pas la leçon », l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire ajoute : « J’espère que le Sénégal a retenu la leçon de sa défaite lors du premier match. Elle (l’équipe) doit les gommer et montrer un autre visage pour battre l’Algérie… Le Sénégal doit corriger certaines lacunes en défense s’il veut gagner en finale. »

Didier Drogba n’occulte cependant pas que les Algériens « auront à coeur de de marquer très tôt dans le match pour espérer être à l’abri ».

Qui de Sadio Mané et Riyad Marhez l'emportera ce soir sur son adversaire ? « Que le meilleur gagne », tranchent certains observateurs du football, qui préfèrent garder leur neutralité.