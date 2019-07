Adama Bictogo juge le RHDP: "Beaucoup a été fait, mais..."

La direction exécutive du RHDP, à sa tête Adama Bictogo, s'est réunie le mercredi 24 juillet 2019. Cette rencontre a tourné autour des missions de cet organe du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Adama Bictogo appelle les militants du RHDP à la sérénité

Au cours de la conférence de presse qui a suivi la rencontre de la direction exécutive du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo a laissé entendre que le parti au pouvoir veut davantage être proche des Ivoiriens. Même si le directeur exécutif du RHDP est satisfait du bilan de la gestion d' Alassane Ouattara, il note que les attentes des Ivoiriens sont énormes.

"Nous voulons encore plus nous rapprocher des Ivoiriens. Beaucoup a été fait par le gouvernement. Mais nous savons que les Ivoiriens, parce que c'est le RHDP, attendent encore un peu plus donc, nous allons aller les écouter, parce que le RHDP, se définit comme un parti d'écoute. Nous allons écouter les Ivoiriens, amplifier ce qui a déjà été fait pour que les Ivoiriens soient encore plus heureux. C'est un programme qui démarre lundi (29 juillet 2019, NDLR) et la dynamique ne va plus s'arrêter jusqu'en 2020", a soutenu Adama Bictogo.

Ainsi, l'ex-ministre de l' Intégration africaine et homme d'affaires très prospère reconnait que les Ivoiriens ne sont pas encore satisfaits de la gouvernance d' Alassane Ouattara, soutenu par le RHDP. N'est-ce pas la raison qui amène la coalition au pouvoir à vouloir lancer des missions à travers tout le pays pour "écouter" les populations ? La présidentielle 2020 approche à grands pas et le RHDP tient à, conserver son "tabouret". Il ne faut surtout pas laisser s'installer la crise de confiance entre la base et le sommet.

Pour rappel, des militants du Rassemblement des républicains (RDR) avaient crié leur ras-le-bol à la direction du parti face à ce qu'ils qualifiaient d'abandon de la part des cadres de la rue Lepic et de l'entourage du chef de l' État. Ceci avait conduit les républicains à créer un "fonds de solidarité" destiné à aider les militants de la case verte.

Face à la presse, Adama Bictogo a rassuré les partisans d' Alassane Ouattara. "N'ayez pas peur. Ne vous faites pas peur. Le RHDP s'organise. Nous, au RHDP, avec le personnel que nous avons, avec la qualité des gens que nous avons, nous n'avons pas peur de 2020. Et nous pensons que 2020 sera une année comme toutes les autres années. 2020, c'est la "CAN politique" du Rhdp. Nous allons à la CAN pour prendre le trophée", a-t-il argué.