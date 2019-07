Le RHDP passe à la vitesse supérieure, de grandes décisions annoncées

Le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) entend conserver le pouvoir d'État suite à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La coalition au pouvoir, qui a perdu le soutien de l'un de ses piliers, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), est déjà en ordre de bataille.

Le RHDP rédige son programme de gouvernement

Les houphouëtistes étaient réunis autour d' Alassane Ouattara le lundi 22 juillet 2019, dans le cadre d'une rencontre du Conseil politique du RHDP. Cette réunion a été l'occasion pour le chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix de donner de nouvelles directives à ses partisans. Selon le communiqué final qui a sanctionné ce tête-à-tête, Alassane Ouattara procèdéra dans les jours à venir de la "mise en place du Comité chargé de la rédaction du programme de gouvernement du RHDP, de la mise en place du Conseil des sages et de la nomination de vice-présidents". "Je voudrais informer qu’à compter du mois de septembre, je procéderai à la nomination du Comité des sages, des vice-présidents du parti et du Comité chargé du programme de gouvernement du RHDP", a dit Alassane Ouattara.

Au moment où Henri Konan Bédié manœuvre en douce afin de convaincre Laurent Gbagbo de s'engager dans une alliance pour la présidentielle de 2020, le camp d' Alassane Ouattara a décidé de passer à la vitesse supérieure. Actuellement en séjour en France, le président du PDCI devrait avoir un échange avec le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), en Belgique, où vit le "Woody" de Mama depuis sa mise en liberté sous condition par la Cour pénale internationale (CPI).

Le RHDP est conscient de la force politique que pourrait constituer une alliance PDCI-FPI. D'ailleurs, "le Conseil Politique a lancé un appel pressant à l’ensemble des militantes et militants, des sympathisantes et sympathisants à se mobiliser sur le terrain, à travers diverses actions, pour sensibiliser les populations ivoiriennes aux enjeux des futures élections de 2020 et répondre à leurs attentes immédiates, partout, sur l’ensemble du territoire national", souligne le communiqué final de la réunion.

Les houphouëtistes ne pourront compter sur le PDCI en 2020. Même s'il est vrai que des cadres du parti doyen ont déposé leurs valises au RHDP, la formation politique menée par Henri Konan Bédié est déterminée à faire partir son ancien allié du Palais présidentiel.