Le Ministre Danho Paulin interpellé après le fiasco des Eléphants

La coalition « Ça suffit » estime que le ministre des Sports ivoirien, Claude Danho Paulin, doit s’expliquer sur la gestion des fonds mobilisés pour la CAN 2019. Le mouvement estime que le reste de cet argent peut servir à d’autres fins.

La CAN 2019 terminée, Claude Danho Paulin interpellé.

Si la CAN 2019 s’est arrêtée en quarts de finale pour les Eléphants de Côte d’Ivoire, la coalition « Ça suffit » estime qu’il reste encore une partie des fonds mobilisés pour la compétition. Le ministère des Sports avait reçu 4,2 milliards de francs CFA en vue du tournoi. Pour cette association, ce montant n’a pas totalement été épuisé d’autant plus que l’équipe nationale a été sortie précocement en Egypte.

Pour cette raison, la Coalition « Ça suffit » exige que la lumière soit faite sur la gestion de cette enveloppe. Elle demande au ministre des Sports Claude Danho Paulin de s’expliquer devant les députés. Ceci pour dire au peuple « ce qui reste de l’argent public mobilisé pour la CAN 2019 ».

Le mouvement estime par exemple que le reste de cet argent peut servir à financer les cartes nationales d’identité pour les citoyens ivoiriens. « On n’a pas pris Coupe, on peut avoir CNI gratuitement », clame la coalition. Selon des estimations, il devrait au moins rester 2 milliards de francs CFA de l’argent décaissé pour les Eléphants.

« Ça suffit » veut que la Côte d’Ivoire prenne l’exemple sur le Ghana. Au sortir de la CAN 2019, le ministre des Sports ghanéen avait été convoqué au Parlement pour s’expliquer sur les « médiocres performances » des Black Stars à la CAN 2019 et la gestion des fonds alloués pour la compétition.