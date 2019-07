Foot : Malgré l'échec de la CAN, les Eléphants dans le Top 10 africain

La FIFA vient de publier son classement des sélections pour le mois de juillet. Les Eléphants de Côte d’Ivoire gagnent cinq places au niveau mondial.

Les Eléphants parmi les dix meilleures équipes africaines.

La CAN 2019 passée, la FIFA a publié ce jeudi son classement mensuel. Bien qu’éliminés en quarts de finale, les Eléphants affichent une belle progression. Les poulains d’Ibrahim Kamara font un bond de cinq places, passant de la 62e à la 57e place mondiale.

Au niveau africain, les Eléphants sont désormais dans le Top 10 avec leur 10e position. Ils prennent ainsi la place des Aigles du Mali qu’ils ont d’ailleurs éliminés en huitièmes de finale lors de la CAN 2019. Comme le Mali, le Burkina Faso (non qualifié pour la dernière Coupe d’Afrique de football) quitte le Top 10 africain et perd deux places au niveau mondial (61e).

Malgré sa défaite en finale de la CAN 2019, le Sénégal occupe toujours la tête au niveau africain. Les Lions de la Téranga se positionnent à la 20e place au niveau mondial, soit une progression de deux rangs. Vainqueurs de la CAN en Egypte, les Fennecs d’Algérie effectuent une remontée de 28 places, se classant désormais 40es dans le monde et quatrièmes en Afrique. La bande à Mahrez est devancée par la Tunisie et le Nigeria, respectivement 2e et 3e en Afrique (29e et 33e au classement général).

Le classement mondial reste dominé par les Diables Rouges de Belgique. Ils sont désormais suivis par le Brésil, vainqueur de la Copa America. Les Auriverde déclassent les champions du monde français relégués à la troisième place mondiale.