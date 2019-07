Showbiz : La mort frappe Camso du groupe "Les Marabouts"

Camso, lead vocal du groupe Les Marabouts d' Afrique, est inconsolable. Le chanteur zouglou a perdu sa femme dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019. La mauvaise nouvelle, qui s'est répandue sur la toile, a suscité un véritable élan de solidarité envers l'artiste.

Camso (Marabouts) a perdu sa femme

C'est la tristesse actuellement chez Camso du groupe Les Marabouts d' Afrique . Le zouglouman a été frappé par le mauvais sort. Alors qu'il se prépare activement à organiser la cérémonie d'un bar dont il a acquis la gestion à Grand-Bassam, ce vendredi 26 juillet 2019, le chanteur a perdu son épouse, Aïcha Diallo. Un proche du chanteur que nous avons joint a confirmé l'information. Selon des informations, celle qui partageait la vie du compagnon de Djakou et Djoulé, aurait succombé d'un diabète.

Camso Marabouts s'est rendu à Anoumabo, un quartier de la commune de Marcory afin de porter la triste nouvelle à toute la chefferie du village. Il faut savoir que le groupe Les Marabouts d' Afrique, tout comme Magic System, a une histoire particulière avec Anoumabo. Ce village a vu grandir ces deux formations musicales qui y ont fait leur début.

Sur les réseaux sociaux, les proches, les amis et les acteurs du showbiz ivoirien ont témoigné leur soutien à Camso. "Yako à toi mon grando Camso Marabout et aux filles ... Soyez fortifiés", a publié le reggaeman Boklay. "Yako à Camso marabout qui vient de perdre la mère de ses filles", s'est exprimé El Commandante.

C'est en 1991 que le groupe Les Marabouts voit le jour à l'initiative d'un certain Siaka Fofana dit Chuck Berry. La formation musicale sort son premier album, baptisé "Fétiche" en 2000. L'œuvre discographique connait un franc succès et propulse Camso et ses amis au-devant de la scène ivoirienne. Leur chanson "Zehimagaz", sortie en 2017, a permis au groupe de se repositionner après un long moment de silence.