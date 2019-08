Foot : Trois Africains nominés pour aux prix « The Best » de la FIFA

La FIFA vient de dévoiler la liste des nominés pour « The Best ». Il s’agit des prix décernés pour désigner le meilleur joueur et le meilleur entraineur de la saison écoulée.

La FIFA retient Djamel Belmadi, Sadio Mané et Mohamed Salah parmi ses finalistes.

Mercredi, la FIFA a révélé les noms des finalistes de l’édition 2019 de son prix « The Best ». Trois représentants africains figurent parmi les nominés dans deux des quatre catégories listées par l’instance mondiale : meilleur joueur de l’année, meilleure joueuse, meilleur entraineur et meilleur entraineur de football féminin.

Tous deux joueurs de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah sortent d’une saison couronnée par la Ligue des champions en club. Les deux Reds ont terminé co-meilleurs buteurs de la Premier League avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. A la CAN 2019, les fortunes ont été diverses pour les deux joueurs. Le Sénégalais n’a pas réussi à remporter le trophée bien qu’ayant atteint la finale avec les Lions de la Téranga. L’Egyptien quant à lui a été sorti dès les huitièmes de finale sur ses terres.

Reste à savoir si cela suffisant pour l’un des deux pour remporter « The Best » du meilleur joueur de l’année de la FIFA. Dans cette catégorie figurent leurs coéquipiers Alisson Becker et Virgil Van Djik. Ce dernier est d’ailleurs pressenti comme le grand favori pour remporter ce prix ainsi que le Ballon d’Or cette année. Le défenseur néerlandais a déjà été désigné meilleur joueur de Premier League la saison passée.

Du côté des entraineurs, Djamel Belmadi est le seul technicien africain retenu par la FIFA. L’Algérien a mené les Fennecs sur le toit de l’Afrique 29 ans après leur dernier sacre. Malgré cette performance, il aura fort à faire face à ses homologues Jürgen Klopp (vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool), le sélectionneur français Didier Deschamps ou encore Pep Guardiola de Manchester City. Les votes sont ouverts jusqu’au 19 août, les prix « The Best » seront remis le 23 septembre à Milan en Italie.