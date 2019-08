Côte d’Ivoire: Me Zéhouri exhorte les populations de Lauzoua au travail

Les populations de Lauzoua, à l'instar de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, ont commémoré le Mercredi 07 Août 2019, le 59 ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Les populations de Lauzoua invitées au travail

Cette cérémonie a été marquée par la revue des troupes, le défilé des agents de sécurité, des ONG et de la Société civile. Dans son message à la population, le Sous-Préfet de Lauzoua, Amon Parfait, a tout d'abord rendu un hommage à ses illustres hôtes avant de relever les progrès significatifs obtenus grâce au travail du gouvernement. Il a par la suite exhorté ses administrés à l’union, la discipline et au travail afin de faire de notre pays, une nation prospère. S'adressant à la presse, le Flambeau du Loh-Djiboua, Maître Paul-Arnaud Bertin Zehouri, invité spécial du Sous-Préfet, a dit être heureux de participer à cette célébration en compagnie de ses parents de Lauzoua.

Il a par la suite invité les fils et filles du Loh-Djiboua à la cohésion et au travail, gage d'une indépendance économique réelle, afin de bouter la pauvreté hors de la région. A cette occasion, plusieurs personnes ont été distinguées pour le travail qu’elles abattent pour l'évolution de la Sous-préfecture de Lauzoua. Patron de la Mine de Manganèse de Lauzoua, Monsieur Alexander, a reçu des mains de Maitre Bertin Zéhouri, une médaille et un diplôme.

Pour rappel, depuis 2016 et même bien avant, Me Zéhouri Bertin, par ailleurs Président de l’Observatoire pour le développement, l’amitié et la prospérité-Côte d’Ivoire (ODAP-CI), a posé plusieurs actions sociales et de développement communautaire dans la région du Lôh-Djiboua, reconnues comme des interventions d’utilité publique. Il s’agit entre autres du don d’une ambulance hyper-médicalisée aux populations du canton Abohiri, qui sauve des vies à Divo et dans la région, du don d’un véhicule de commandement de type 4x4 à la chefferie centrale du Lôh-Djiboua, la réhabilitation de la résidence du sous-préfet de la nouvelle sous-préfecture de Nébo, du don de matériels médicaux à l’hôpital général de Lakota, et l’organisation d’une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus à Divo.