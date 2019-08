Une mère de deux enfants dérobe 37 ustensiles de cuisine

Un fait surprenant mettant en scène Kamagaté Adjara, 28 ans, une mère de deux enfants qui s'est rendue coupable de vol portant sur 37 ustensiles de cuisine s'est produite le jeudi 8 août 2019 à Bouna, Nord-Est de la Côte d'Ivoire.

Une mère voleuse surprise dans une cuisine

À Bouna, aussi surprenant que cela puisse paraitre, le jeudi 8 août 2019, une mère de deux enfants s'est introduite dans un domicile dont les occupants étaient absents et a subtilisé 37 ustensiles de cuisine. L'information est livrée par l' Agence ivoirienne de presse, qui précise que l'intruse a été surprise par la nommée Dah Hoho Dorcas, âgée de 7 ans.

Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, Kamagaté Adjara cherche à savoir si les propriétaires sont présents. Les enfants jouant devant la cour lui font savoir que ces derniers étaient allés vaquer à leurs occupations quotidiennes. Sans perdre de temps, la mise en cause remet de l'argent aux gamins tout en leur demandant d'aller se procurer des friandises à la boutique, souligne notre source.

Dès que les enfants s'exécutent, Kamagaté Adjara, sans dignité, entre dans la cuisine et "fait ses emplettes". Elle en ressort les bras chargés. La mère de famille, en effet, dérobe 37 ustensiles de cuisine. Ne craignant aucune présence, la dame se saisit d'une grosse cuvette dans laquelle elle renverse les ustensiles volés. Puis elle attache la cuvette à l'aide d'un pagne et la porte sur sa tête et tente de quitter les lieux, fait savoir l' AIP.

Son plan savamment concocté se déroulait parfaitement jusqu'à ce que les enfants reviennent de la boutique. À la vue de Kamagaté Adjara portant une cuvette, les mômes alertent l'entourage. Leurs cris attirent l'attention de certaines personnes qui accourent. Kamagaté Adjara est interpelée. Cette mère de deux enfants subit le courroux des habitants du quartier avant d'être conduite au commissariat.