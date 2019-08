Décès d'Arafat DJ: Voici ce qu'en pensent Bédié et Affi N'Guessan

Le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien(FPI) de Pascal Affi N'guessan ont exprimé leur compassion à la famille d'Arafat Dj, décédé tragiquement à la suite d'un accident de la circulation lundi 12 août 2019.

Affi N'guessan et Henri Konan Bédié pleurent à leur tour Arafat DJ

La mort tragique du célèbre artiste ivoirien du coupé-décalé, Houon Ange Didier, plus connu sous le nom d'Arafat DJ, continue de susciter les réactions de la classe politique ivoirienne. À la suite du chef de l'État Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'guessan, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, ont également exprimé leur compassion à la famille du N°1 du coupé-décalé. "Adieu l'artiste", indique un communiqué émanant du doyen des formations politiques ivoiriennes.

Le parti de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, dit être très attristé par la nouvelle du décès de l'enfant terrible du coupé-décalé. "C’est avec une grande tristesse que le PDCI-RDA a appris, ce lundi 12 août 2019, le décès du jeune artiste du coupé-décalé, Houon Ange Didier dit ARAFAT DJ, des suites d’un accident de la circulation qui s’est produit dans la nuit du dimanche 11 août. Le PDCI-RDA présente ses sincères condoléances à sa maman, ses enfants, toute sa famille, ses fans et au monde culturel ivoirien", a exprimé la direction du parti septuagénaire.

Les sentiments sont les mêmes du côté du Front populaire ivoirien, dirigé par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. À travers cette tragique disparition, la Côte d'Ivoire, pour le président du parti à la rose, perd un symbole de son génie et de son talent.

"Mes condoléances les plus attristées à la famille de notre regretté Dj Arafat, à ses fans, aux Ivoiriens et à tous ceux qui l'ont connu et aimé à travers le monde. La Côte d'Ivoire perd un symbole de son génie et de son talent. Adieu Ange Didier Houon, adieu l'icône du Coupé-Décalé", s'exprimé l'honorable Pascal Affi N'Guessan dans une note transmise à la rédaction d'Afrique sur 7.

Arafat Dj, 33 ans, est décédé accidentellement à Abidjan le lundi 12 août 2019 après avoir percuté violemment à moto un véhicule dans la nuit du dimanche 11 août 2019, jour de la célébration de l'Aïd el Kebir.