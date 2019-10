"Affaire goudron biodégradable'': Adjoumani fait la leçon à Bédié

L'ancien cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Kobenan Adjoumani, devenu porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a apporté une cinglante réplique à son ancien mentor Henri Konan Bédié.

Kobenan Adjoumani descend littéralement Bédie

Comme à son habitude depuis sa rupture de ban avec son ancien parti, le PDCI-RDA, le ministre Kobenan Adjoumani ne chausse plus de gants quand il s'agit de recadrer son ancien mentor Henri Konan Bédié. En réponse aux vives critiques du président du PDCI, samedi dernier à Yamoussoukro, portant sur la qualité des infrastructures routières sous l'ère Alassane Ouattara, le porte parole du RHDP n'a pas été tendre. Le Sphinx de Daoukro, à en croire Kobenan Adjoumani, serait un « expert dans l'art du reniement ».

«J'ai écouté avec beaucoup de surprise certains propos du président du PDCI tenus à Yamoussoukro, ce samedi 19 octobre 2019. Je note tout simplement qu'il manie à la perfection l'art du reniement", a lâché l'ancien porte-parole du PDCI. Invitant Henri Konan Bédié et la direction du PDCI à plus de "responsabilité", Kobenan Adjoumani a rappelé quelques réalisations du président Alassane Ouattara, à l'époque de leur idylle.

« La couche de bitume qui recouvre le pont HKB qui vaut à lui seul deux mandats présidentiels à son réalisateur, selon les propres termes de M. Bédié, est-elle biodégradable ? Le bitume qui a changé le visage de Daoukro grâce au Président Alassane Ouattara, est-il aussi biodégradable ? Comment le Président Bédié peut-il accepter du bitume biodégradable dans les rues de sa résidence à Daoukro ? (…)» a-t-il interrogé.

Et Adjoumani de poursuivre "Non ! Il faut que le sérieux et la responsabilité habitent le PDCI et son chef en toutes circonstances. La paix dans notre pays en dépend. Car la paix, comme le dit celui dont M.Bédié se réclame pompeusement l’héritier, n'est pas un vain mot, mais un comportement ».