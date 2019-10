Après le meeting de Yakro: Voici le nouveau défi d' Henri Konan Bédié

Henri Konan Bédié et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire étaient à Yamoussoukro le vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019 pour des journées politiques. Le PDCI se dit satisfait de la mobilisation de ses militants et Henri Konan Bédié lance de nouveaux défis à ses partisans.

Henri Konan Bédié maintient le cap

C'est à travers un communiqué signé des mains de Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, qu' Henri Konan Bédié a remercié les militants du plus vieux parti politique ivoirien pour le "succès éclatant des manifestations". Ci-dessous l'intégralité de la note :

REMERCIEMENTS POUR LES JOURNÉES POLITIQUES DES 18 ET 19 OCTOBRE 2019

La Direction du PDCI-RDA a organisé les 18 et 19 octobre 2019, à Yamoussoukro, des Journées politiques, en hommage au Président-Fondateur du PDCI-RDA, Felix HOUPHOUËT-BOIGNY, dans le cadre de la commémoration du 114e anniversaire de sa naissance.

Les festivités commémoratives ont été marquées par une messe d’Action de grâce célébrée, le vendredi 18 octobre 2019, par Mgr. Alexis TOUABLY YOULO, Évêque du Diocèse d’Agboville et Administrateur diocésain de Yamoussoukro et un meeting de remobilisation des militants du PDCI-RDA, un an après son 6e Congrès extraordinaire, qui a décidé du retrait du PDCI-RDA, du RHDP sous toutes ses formes.

Face au succès éclatant des manifestations, SE Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA:

• remercie Mgr Alexis TOUABLY YOULO et le clergé de Yamoussoukro pour la qualité de la célébration et la densité de l’homélie prononcée au cours de la messe d’Action de grâce:

• félicite le Comité d’organisation avec à sa tête, le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA, le Délégué Communal du PDCI-RDA, le Maire Jean KOUAKOU KOUADIO GNRANGBE, les Délégués Départementaux et Communaux, les membres des Instances du Parti, les Secrétaires généraux de section, les Présidents des comités de base, les responsables des UFPDCI et des JPDCI, les Présidents et Présidentes des Groupes et Mouvements de soutien au PDCI-RDA et au Président Henri KONAN BEDIE, les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA pour la mobilisation exceptionnelle du 19 octobre 2019 caractérisée par un déferlement inédit de militants sur la place Jean Paul II de Yamoussoukro;

• salue la présence remarquée des représentantes de l’Ambassade de France et de l’Union européenne, des autorités coutumières et de la Cour Royale de Sakassou;

• exprime sa gratitude aux Présidents et responsables des Partis politiques membres des plateformes CDRP, EDS, aux ONG et au ministre ANAKY KOBENAN pour leur solidarité et leur engagement pour une Côte d’Ivoire réconciliée et rassemblée;

• félicite les forces de défense et de sécurité de la place de Yamoussoukro pour le parfait encadrement sécuritaire des manifestations ainsi que la presse nationale et internationale pour la large couverture médiatique du meeting du 19 octobre 2019;

Le Président du PDCI-RDA, fort de la réussite des cérémonies des 18 et 19 octobre 2019 et face à la ferveur des militants qui ont répondu massivement à son appel en dépassant largement les 500.000 militants au meeting du 19 octobre 2019 : invite les responsables politiques du terrain et tous les militants de base à se mobiliser dès ce jour pour exécuter la diligence prioritaire des trois (3) prochains mois; à savoir, la confection des pièces d’identité pour leur enrôlement sur les listes électorales;

exhorte les militantes et militants du PDCI-RDA à renforcer l’esprit de sacrifice et d’engagement pour le parti et la ferveur militante observés lors du meeting du 19 octobre 2019, auquel ils se sont rendus massivement sans contrainte;

-demande à tous les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA de rester debout, soudés, vigilants, sereins, mobilisés et à l’écoute permanente des mots d’ordre de la Direction du Parti.

Fait à Abidjan, le 21 octobre 2019

P. Le Président du PDCI-RDA

P.O. Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

Pr Maurice KAKOU GUIKAHUE