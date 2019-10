Présidentielle 2020 : Ce que le camp Soro demande à Laurent Gbagbo

Alain Lobognon, proche collaborateur de l’ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, a invité mercredi 23 octobre 2019, Laurent Gbagbo et ses partisans à l’union pour ensemble engager le combat du changement politique.

L'appel du pied de Guillaume Soro à Laurent Gbagbo

Guillaume Soro et ses hommes n’écartent pas l’idée d’une alliance avec l’ex-chef d’ État ivoirien Laurent Gbagbo, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020. Mercredi 23 octobre 2019, lors d’un entretien diffusé sur la web TV du confrère 7 info, le député Alain Lobognon, proche collaborateur de l’ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles, a invité Laurent Gbagbo et son camp à les rejoindre pour ensemble mener le combat du changement politique en Côte d’Ivoire.

« Au sein de la direction du GPS, nous avons des responsables du FPI, nous leur demandons de nous rejoindre parce qu’il est question de sauver la Côte d’Ivoire et sauver la Côte d’Ivoire, c’est de vaincre le RHDP », a lancé le député de Fresco. Des années en arrière (entre 2002 et 2011), Guillaume Soro et ses hommes ont militairement combattu Laurent Gbagbo, alors président de la République, jusqu’à obtenir sa chute le 11 avril 2011.

Mais le député de Ferkessédougou et ses lieutenants semble vouloir tourner cette page sombre de l’histoire récente de la Côte d’Ivoire. « Ce dont il est question c’est de réconcilier les Ivoiriens », justifie M. Lobognon. « Nous leur demandons simplement de comprendre qu’à un moment donné, nous devons taire nos différences, nous asseoir et définir ensemble la voie à suivre ensemble », a-t-il insisté. Selon lui, il est temps que les Ivoiriens se donnent les mains pour mettre fin au régime « autocratique » du président Alassane Ouattara.

« Aujourd’hui, quand vous vous retrouvez en prison, c’est parce que vous soutenez certainement Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro », fait-il remarquer. Avant de conclure: « aujourd’hui, il est question de se mettre ensemble pour venir à bout d’un système qui est en train de détruire l’unité nationale, un système qui est en train de détruire les liens d’alliance entre les Ivoiriens ».