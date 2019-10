2020: Pour sa candidature, «des soldats» de Mabri prêts pour le combat

À douze mois de l'élection présidentielle de 2020, bien de surprises pourraient être servies aux observateurs de la vie politique ivoirienne. Un mouvement proche du ministre Albert Toikeusse Mabri bat le rappel de ses troupes pour une candidature du président de l'(ex-)UDPCI.

2020, Mabri va-t-il succomber à la pression de ses proches ?

26 janvier 2019, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) a tenu son Congrès constitutif sous la houlette du Président Alassane Ouattara. Ces assises du Parti unifié consacrent ainsi la disparition de fait des partis qui le composent (RDR, l'UDPCI, les dissidents du PDCI, MFA, PIT, UPCI) et la naissance d'une nouvelle et unique entité. Aussi, pour la Présidentielle de 2020, le parti présidentiel entend présenter un candidat unique. Tout porte à croire que ce candidat est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Mais ce choix ne fait pour l'instant pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. Car des sons discordants se font de plus en plus entendre au sein du bloc présidentiel. Albert Toikeusse Mabri, qui avait émis des réserves quant à la disparition des autres formations politiques, avait avoué son ambition de se porter candidat au prochain scrutin présidentiel. Mais, faisant contre mauvaise fortune bon coeur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a étouffé pour l'instant ses ambitions, se conformant à la discipline de son parti, le RHDP unifié.

Selon un message que nous avons intercepté, un mouvement dénommé "Installons Mabri" convoque ses camarades coordinateurs régionaux, départementaux, communaux et sous préfectoraux et tous ceux qui désirent l'implantation du mouvement dans leur localité à une importante réunion dudit mouvement, le samedi 2 novembre prochain dans la commune d'Adjamé. Le mot d'ordre des organisateurs de cette rencontre est clair : "Tu désires voir ATM (Albert Toikeusse Mabri, Ndlr) President en 2020, cette réunion te concerne."

Albert Toikeusse Mabri est-il informé de cette réunion ? Va-t-il succomber à l'appel de ces pro-Mabri qui appellent à sa candidature en 2020 ? Va-t-il franchir le rubicond en s'opposant au RHDP unifié durant ce scrutin ? Telles sont, en autres, les interrogations qui fusent çà et là sur les rives de la lagune Ébrié.