Kouadio Konan Bertin mobilise autour de Bédié pour 2020

La paix semble définitivement retrouvée entre Kouadio Konan Bertin (KKB) et son "père" Henri Konan Bédié. Les deux hommes se sont retrouvés le lundi 28 octobre 2019, à Daoukro. Cette rencontre intervient après celle du lundi 14 octobre, à Abidjan. L'ancien président de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a une fois de plus affirmé son ambition d'oeuvre aux côtés du "sphinx" de Daoukro pour la reconquête du pouvoir.

Kouadio Konan Bertin se bat aux côtés de Bédié

Lundi 14 octobre 2019, la nouvelle de la rencontre entre Kouadio Konan Bertin et Henri Konan Bédié s'est répandue telle une trainée de poudre. Au cours de l'audience que lui a accordée le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'ancien député de Port-Bouët s'est dit de nouveau disposé pour mener la bataille au sein du plus vieux parti politique ivoirien. "Aujourd’hui, vous pouvez le dire haut et fort que l’intrépide et irréductible soldat perdu est retrouvé dans la cour du Général Bédié. Ma place sera celle que le président du parti voudra bien me donner", avait dit Kouadio Konan Bertin, après les échanges avec Bédié.

KKB avait été longtemps en désaccord avec sa famille politique à cause de la volonté de ses dirigeants de ne pas présenter de candidat à la présidentielle de 2015. Aujourd'hui, les sentiers sont aplanis. Cela s'est matérialisé encore le lundi 28 octobre 2019. Kouadio Konan Bertin et son "père" ont échangé au domicile du patron du PDCI, à Daoukro.

"Après la rencontre d’Abidjan, chez le président, j’ai dit, ce jour-là, aux militants que l’heure est au rassemblement et qu’il faut qu’on se rassemble autour du président Bédié. Je suis venu à Daoukro réitérer mon engagement auprès du président Henri Konan Bédié. Rassemblés, nous sommes forts. Unis, rien ne peut nous résister. J’ai pris l’engagement d’œuvrer au rassemblement autour du président Bédié. La machine du rassemblement et de l’unité autour du président Bédié est donc en marche. Partout, j’invite tous les militants justement à ne retenir qu’un seul langage, le rassemblement des militants et l’unité autour du président du parti", a confié le candidat malheureux à la présidentielle 2015 dont les propos sont repris par le quotidien Le Nouveau Réveil.

Kouadio Konan Bertin vient là de signer son grand retour au PDCI, à un an de la présidentielle de 2020. Pour l'occasion, il était accompagné de Yoro Joachim, ancien député maire de Guibéroua, de l’ancien maire de Lakota Babi Clovis, du député de Bocanda Amoin Kouassi Arsène.