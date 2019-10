Coup de tonnerre: Gnamien Konan dépose ses valises au PDCI

Gnamien Konan, député indépendant de la circonscription de Botro (centre de la Côte d'Ivoire) est désormais membre du groupe parlementaire PDCI-RDA. Le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire a pris part à sa première réunion avec ses nouveaux collaborateurs, lundi 28 octobre 2019, au siège du vieux parti, sis à Cocody.

Assemblée nationale : Gnamien Konan rejoint le PDCI-RDA de Bédié

L'ancien ministre de la Fonction publique, par ailleurs député de la circonscription de Botro, a officiellement rejoint le groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), à l'Hémicycle. C'est le confrère Le Nouveau réveil qui livre l'information dans sa parution du mardi 29 octobre 2019.

"Il (Gnamien Konan) a participé à sa première réunion du groupe parlementaire PDCI-RDA, ce lundi 28 octobre 2019 où il s'est dit heureux de rejoindre la grande famille du PDCI-RDA", explique une voix officielle du parti dirigé par Henri Konan Bédié. Avant ce lundi 28 octobre 2019, le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire, n'appartenait à aucun des 4 groupes parlementaires existant à l'Assemblée nationale.

Ex-allié du pouvoir en place au sein du RHDP groupement politique, le député de Botro, ancien président et fondateur de l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI), est devenu depuis son départ du gouvernement ivoirien, un des plus farouches opposants du régime Ouattara. Au sein de sa nouvelle famille parlementaire, l'ancien directeur général des Douanes ivoiriennes, pourra faire porter sa voix, notamment sur les sujets qu'il affectionne le plus, touchant à l'éducation et à la lutte contre la corruption.

Aussi, pourront-ils ensemble mener le combat de la "démocratie" au sein de l'Assemblée nationale largement dominée par le RHDP. Un bras de fer a lieu, à cet effet, entre le nouveau bureau dirigé par le député Amadou Soumahoro et les groupes parlementaires de l'opposition, composés des groupes Parlementaires : Rassemblement (proche de Guillaume Soro), PDCI-RDA et Vox Populi de Yasmina Ouégnin.