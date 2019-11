Abidjan accueille la 3è édition du Diner Gala pour la Promotion de la Bonne Gouvernance

Le Vendredi 13 décembre 2019 aura lieu la troisième édition du Diner Gala de l’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance à l’hôtel Pullman d’Abidjan-Plateau

Une organisation de journalistes veut promouvoir la bonne gouvernance en Afrique

Cette structure apolitique basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, regroupe en son sein plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences. Son l’objectif principal à sa création est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent Africain.

Apres le succès retentissant des éditions 2017 et 2018, la troisième, celle de 2019 est encore placée sous le signe de l’excellence et le mérite avec pour thème : "Bonne Gouvernance et Emergence, quels rapports ?". Le jury essentiellement composé de professionnels des medias a travaillé d’arrache pied pour sélectionner les meilleurs acteurs de l’Afrique de l’Ouest et du centre, chacun dans son domaine d’activité.

C’est dans ce cadre que Jean Jacques Bouya, ministre de l’aménagement, de l’équipement du territoire et des grands travaux du Congo Brazzaville est attendu à Abidjan. Il vient recevoir le ‘’Prix panafricain du meilleur artisan de développement pour l’émergence du Congo Brazzaville ‘’

(...) D’autres lauréats et non des moindres seront présents à ce diner gala de célébration de l’excellence dont Roland Sow, PDG du groupe Sissiman à Bobo-Dioulasso. Il reçoit le ‘’Prix du meilleur opérateur économique du Burkina Faso dans la catégorie des jeunes entrepreneurs’’.(...)

Issiaka Savané, Directeur Général de l’Unacoopec, avec un plan de restructuration, a permis à l’institution bancaire qui compte plus de 700.000 clients d'éviter la faillite, il reçoit le ‘’Prix du meilleur gestionnaire de micro finance de Côte d’Ivoire’’, le ministre Gilbert Koné Kafana député-maire de Yopougon la plus grande commune de Côte d’Ivoire (2 millions d’habitants), il reçoit le ‘’Prix du meilleur conseil municipal du District d’Abidjan’’, pour avoir assaini cette commune qui a fière allure aujourd’hui, Yéo Adama Benoît Directeur General IDT, il reçoit le ‘’Prix du meilleur promoteur de la télévision numérique terrestre en Côte d’Ivoire’’, citons perle mêle, son excellence Sangaré Sidiki Boubacar Président Afrique, représentant résident Côte d’Ivoire du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l’Ouest, (RCEEDAO), Assi Patrick René Paul ancien Directeur Afrique francophone de DHL, actuel PDG de Logis ci, il a débuté sa société en 2015 avec 7 camions remorques chargeurs, en 2019 en seulement 4 ans d’activité, il a un parc auto de 300 gros véhicules chargeurs de marchandises divers, le colonel Dibi Niagne Martin DG du Ciapol, César Aka Khie PDG de la société Envipur, Silvain Gotta DG du Groupe Sipra, madame Sarrahn Ouattara DG Anaged grâce à elle Abidjan est redevenu une ville très propre avec des services de nettoyages des rues quasi quotidienne 24h/24h , Docteur Boris Paul Émile DG du groupe Novamed qui compte 300 médecins privés, 1000 employés, 12 établissements sanitaires équipés, modernisés et soignent plus de 200 000 patients par an, madame TIGUIDANKE Camara épouse de l’ancien Premier ministre de Guinée Bissau, présidente fondatrice de Tigui Mining Groupe (TMG), la seule femme exploratrice de Diamant et Or en Afrique de l’Ouest et Méité Yaya Dfc de la Société des Transports d’Abidjan (SOTRA).

Notons que cette cérémonie sera rehaussée par la présence de plusieurs autorités, présidé par DIAWARA Mamadou, vice-président de l’Assemblée Nationale, doyens des députés de Côte d’Ivoire et parrainé par le ministre Légré Dapka Philippe.