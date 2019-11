L'humoriste Glazaï Dohoun Kevin éclaboussé par une sale affaire

Convoqué à la police criminelle, ce mardi 5 novembre, Glazaï Dohoun Kevin devra s'expliquer sur des faits de "faux et usage de faux" que lui reproche son contradicteur, apprend-on de koaci.com.

Glazaï Dohoun Kevin va répondre à sa convocation à la PJ

Alors qu'il critiquait la justice ivoirienne pour avoir détenu une jeune dame dans l'affaire de l'attaque de la gendarmerie de Bingerville en février 2017, Glazaï Dohoun Kevin est lui-même dans des pétrins. Le cousin de Gbahido est en effet accusé par le sieur Séry Dodogba Larissa Olivier Victorien pour "faux et usage de faux". Le plaignant n'a eu d'autre recours que de porter l'affaire devant la Police criminelle.

Aristide Kevin Dohou, son nom à l'état civil, confirme bel et bien cette sale affaire dans laquelle il est cité, et promet répondre à la convocation. « J'ai reçu cette convocation hier (Ndlr, lundi) à 21 heures et je vais me rendre ce matin dans les locaux de la PJ pour la manifestation de la vérité et j'y vais sans conseil. » Il sera donc face à son contradicteur pour que chaque protagoniste donne sa version des faits sur l'affaire.

L'artiste comédien prend cependant l'opinion à témoin pour éviter qu'un déni de justice vienne consacrer sa condamnation. « Je vous informe afin que nous restions purement dans le cadre du droit et que le droit soit appliqué », a-t-il interpellé.

Notons que l'affaire est aux mains de Bakayoko Soualhio, procureur de la République adjoint. Ce dernier a donc confié le dossier au Directeur de la police criminelle pour diligenter une enquête complète et lui rendre compte.