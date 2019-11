Quand Mamadou Touré se fait remonter les bretelles par un pro-Soro

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, devra désormais tourner plusieurs fois sa langue avant de s’exprimer, en tout sur les sujets concernant Guillaume Soro.

Un pro-Soro charge Mamadou Touré: « Bédié que vous insultez, est plus âgé que Ouattara»

A la guerre comme à la guerre, dit-on. Mamadou Touré a cru bon de répondre à Guillaume Soro après la crush party organisée par celui-ci samedi dernier à Milan en Italie. Ce jour là, l’ancien président de l’Assemblée nationale n’a pas mâché ses mots contre le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. « Donc nous, on n'a qu’à suivre Alassane? On voit qu’il s’en va dans le mur, on va le suivre et après la population va venir se soulever pour venir nous frapper nous tous. Moi, je ne peux pas me laisser frapper bêtement comme ça. Donc je me suis retourné», avait déclaré le président du Comité politique.

Il n’en aura pas fallu davantage pour susciter le courroux de l’entourage du président Ouattara. A ce sujet d’ailleurs, Mamadou Touré qui se dit de la même génération que Soro, a cru bon apporter la réplique à son « promotionnaire». « Notre divergence profonde avec Guillaume Soro, (c’est qu’) on n’acceptera jamais les impolitesses envers le président Alassane Ouattara et tant qu’il sera dans cette dynamique, devant lui il trouvera des jeunes de sa génération pour lui rappeler que nous avons des valeurs », a lâché le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes.

Mais Mamadou Touré ne s’arrête pas là. L’ancien conseiller du président de la République en charge de la Jeunesse, se veut plus clair sur la question et renchérit. « S’ils (les pro-Soro) enlèvent les impolitesses envers le président (Ouattara) dans leurs affaires, il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas nous retrouver (car) dans les familles il y a des divergences (…) notre ligne rouge c’est le président Ouattara, au-delà de lui tout est jouable » prévient-t-il.

Réponse du berger à la bergère. Kader Diarrassouba, un des « bons petits » de Soro récemment dépêché aux Etats-Unis en vue de préparer la crush party avortée du candidat déclaré à la présidentielle de 2020, s’est cru en devoir de rafraichir la mémoire à celui qui fait partie des plus jeunes ministres du gouvernement Gon Coulibaly.

« Le respect se mérite, il ne se décrète pas ! Je précise que M. Henri Konan Bedié qui est insulté par la jeunesse du RHDP à longueur de journée est plus âgé que M. Alassane Ouattara. La même jeunesse du RHDP est allée profaner son domicile avec un liquide cramoisi qui s’apparente à du sang. Et, en plus le sulfureux cyber-activiste qui fait la fierté du RHDP aujourd’hui passait le clair de son temps à humilier la mère du Président de la République ! ( vidéos encore disponibles ) », rappelle ce proche de Soro.

Puis de mettre en garde Mamadou Touré de ressortir une seule vidéo dans laquelle Guillaume Soro manque de respect au président Ouattara. « Maintenant, que M. Mamadou Touré ressorte un seul manque de respect ou injure de M. Soro Kigbafori Guillaume envers M. Alassane Ouattara. Dire que « je ne suis pas d’accord » n’est pas un manque de respect. C’est plutôt s’affranchir de ce pourquoi on n’est pas d’accord ! Ceci démontre même que face au Président de la République, vous êtes des béni-oui-oui qui pourriez l’accompagner sans broncher même dans un gouffre », crache Kader Diarrassouba.

Selon qui, Mamadou Touré, par sagesse, aurait dû appeler au calme, à la contrition de tout le monde et non verser dans l’affirmation de son rôle de « répondeur automatique ». « Naturellement, s’il est là pour répondre par invectives, d’autres seront aussi là pour leur répondre par invectives. Ça s’appelle de la causalité, réaction en réponse de l’action. Je le répète, la contrition doit être exigée de tous pour apaiser le climat politico-social. Mais, comme à son habitude, il fait encore preuve d’inconséquence ! », se désole le jeune homme.