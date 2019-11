Mamadou Koulibaly appelle Soro à se réconcilier avec Ouattara

Mamadou Koulibaly serait-il en froid avec Laurent Gbagbo ? Le sujet a été évoqué par Guillaume Soro en Italie, au cours de sa crush party le samedi 2 novembre 2019. Le patron de GPS (Groupements et peuples solidaires) a recommandé à l'ancien président ivoirien de faire la paix avec le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti politique d'opposition). Mamadou Koulibaly n'a pas manqué de dire sa part de vérité sur cette affaire.

Les conseils de Mamadou Koulibaly à Guillaume Soro

Selon Guillaume Soro, les relations ne sont pas au beau fixe entre Mamadou Koulibaly et Laurent Gbagbo. Pour lui, il est important que l'ex-chef d'État ivoirien et son ancien président de l'Assemblée nationale fassent la paix. "Au lieu de souhaiter que Guillaume (Soro, NDLR) meure là, allez dire à Gbagbo Laurent de faire la réconciliation. Mais il n'a qu'à se réconcilier avec Affi N'guessan; il n'a qu'à se réconcilier avec Simone Gbagbo ; il n'a qu'à unir son camp. S'il unit son camp là, il sera fort. Je ne me pose pas en donneur de leçons. Qui suis-je ? Mais s'il ne fait pas l'union sacrée autour de sa personne avec les Affi, Mamadou Koulibaly...", a affirmé le député de Ferké le samedi 2 novembre 2019 depuis l'Italie.

Bien avant, le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020 a fait savoir qu'il sait déjà engagé sur la voie de la réconciliation. "Moi, je me suis déjà levé. J'ai demandé pardon à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux acteurs politiques. Je leur ai demandé pardon ; je continuerai à demander pardon. Je me suis levé pour demander la libération des prisonniers politiques... J'ai demandé la libération de Gbagbo et Blé Goudé... Il nous faut faire la réconciliation, le salut de la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation", a soutenu le leader des soroïstes.

La réponse de Mamadou Koulibaly n'a pas tardé. Le professeur d'économie a apporté la réplique à Guillaume Soro à travers un tweet. "Ah! C'est là-bas on est arrivé ? Mamadou Koulibaly n'a aucun problème, ni avec Affi, ni avec Simone Gbagbo, ni avec LG (Laurent Gbagbo, NDLR)", a-t-il rectifié. Le candidat de LIDER pour la prochaine présidentielle ivoirienne ne s'est pas arrêté là. "Avant de parler des autres, il serait intéressant que Soro Guillaume se réconcilie avec Ouattara, avec les partisans d’IB, puis avec la vérité et la justice. Info complémentaire : LG et MK s’entendent parfaitement bien", a ajouté Mamadou Koulibaly.